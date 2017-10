Autostrada Cernavodă-Constanţa s-a înecat ca francezul la mal

Autostrada Cernavodă-Constanța s-a înecat ca francezul la mal

Principala problemă pentru care firma Colas pretinde că nu lucrează pe porțiunea de aproximativ 20 de kilometri este lipsa banilor. Constructorii au cerut o sumă mai mare decât cea prevăzută la semnarea contractului. Mai precis Colas a solicitat opt milioane de euro în plus deoarece planurile inițiale au fost modificate în 2009 din cauza descoperirilor arheologice. Ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, spune că nu le poate da bani în plus pe un proiect mai ieftin, doar pentru că au „zăcut ca o moluscă pe contractul ăsta până acum și nu am făcut nimic”. Francezii aduc aminte că și Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a întârziat cu un an exproprierile. De asemenea, într-o declarație pentru ziarul Gândul, responsabilul de relații cu presa al biroului Colas din Paris, Delphine Lombard, pretinde că lucrările pe porțiunea pusă în discuție nu au putut fi efectuate deoarece compania nu a primit „încă un răspuns oficial din partea CNADNR privind propunerile tehnice și econo-mice în legătură cu noul plan”. La mijlocul săptămânii, Anca Boagiu, ministrul Transporturilor, a anunțat că se va putea circula pe autostrada București-Constanța (A2) de la un capăt la altul, doar că pe porțiunea Cernavodă-Medgidia nu se va merge pe autostradă, ci pe variante ocolitoare.