„Autorităţile locale să se întoarcă cu faţa spre bogăţia culturală pe care oraşul a moştenit-o”

„Autoritățile locale să se întoarcă cu fața spre bogăția culturală pe care orașul a moștenit-o”

Fundația umanitară Christian Gigi Chiru încearcă să tragă un semnal de alarmă ca Primăria Constanța și Consiliul Județean să își amintească că au în gestiune bogăția culturală pe care județul Constanța a moștenit-o de la străbuni.acest context, Christian Gigi Chiru atrage atenția că este timpul ca autoritățile locale constănțene să se întoarcă cu fața spre bogăția culturală pe care orașul a moștenit-o.„Nu trebuie să uităm niciodată că o comunitate care nu-și respectă trecutul nu are viitor. Constanța este orașul cu cele mai puține monumente, iar cele care se află în diverse locuri ale urbei sunt nepuse în valoare deși, aproape în totalitate, se află în patrimoniul autorităților locale. Deși oraș portuar, Constanța nu are nici în prezent un Monument al Marinarului Român, cu toate că, de mai bine de 15 ani, se fac demersuri în acest sens. Orașul marinarilor nu are un loc la care să se aducă măcar la sărbători un semn de prețuire, unde să se susțină momente comemorative sau ceremonialuri militare”, spune Chiru într-un comunicat de presă.