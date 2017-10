Cu ocazia scrutinului din 22 noiembrie,

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat Ghidul alegătorului

Autoritatea Electorală Permanentă a lansat, cu ocazia proximelor alegeri pentru șeful statului, „Ghidul alegătorului din România”. Documentul însumează informații legate de drepturile alegătorilor, procedura de exercitare a dreptului de vot, precum și de faptele care pot constitui contravenții sau infracțiuni, conform legislației electorale. Printre informațiile esențiale transmise prin „Ghidul alegătorului din România” se numără cele care se referă la modalitatea prin care este ales președintele României, la cetățenii care au sau nu drept de vot, la cum și când votăm, la procedura din secția de votare, dar și la cine are acces în cabina de vot și, nu în ultimul rând, la cum aplicăm ștampila pe buletinul de vot. Vom prezenta, începând de azi, cele mai importante prevederi pe care Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) le transmite cetățenilor cu drept de vot prin intermediul „Ghidul alegătorului din România”. // Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. // Au drept de vot cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. // Debilii sau alienații mintal, puși sub interdicție nu pot vota. La fel, nu pot vota nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. // Fiecare alegător votează la secția de votare la care e arondat potrivit domiciliului, iar alegătorul care, în ziua votului, se află în alte localitate decât cea de domiciliu își va exprima dreptul la secțiile de votare speciale, constituite, de obicei, în gări, autogări, campusuri universitare. // Votarea începe la ora 07.00 și se încheie la ora 21.00. Alegătorii care, la ora 21.00, se află în sala unde se votează își pot exercita dreptul la vot. // În ceea ce privește procedura din secția de votare, accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate membrilor biroului electoral al secției de votare. // Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România își pot exercita dreptul de vot pe baza pașaportului simplu, a pașaportului simplu electronic, a celui simplu temporar sau a titlului de călătorie. Amintim că la nivelul județului Constanța vor funcționa 515 secții de votare permanente și 72 de secții speciale.