Autoritatea Electorală Permanentă a amendat mai multe partide

Autoritatea Electorală Permanentă a amendat PSD, PP-DD și PER pentru încălcarea Legii finanțării partidelor politice, fiind confiscate sume între 30 de lei și 260.887 de lei și aplicate amenzi între 10 și 20 de mii de lei. Conform unui comunicat de presă, AEP precizează că a efectuat 12 controale la sediile partidelor și organizațiilor locale în ultimele luni ale anului 2013, respectiv la USL, PER, UNPR, PP-DD, PSD, PRM, PNL și PDL. În cazul PER, oficialii AEP au aplicat o amendă de 20.000 de lei și a confiscat 260.887 de lei, după ce au constatat încălcarea în anul 2012 a Legii finanțării partidelor politice. În cazul PSD, AEP a aplicat o amendă de 10.000 de lei, similară cu cea aplicată PP-DD. În plus, de la PP-DD a fost confiscată suma de 167.200 de lei. O amendă de 10.000 de lei și confiscarea sumei de 193.806 lei s-au aplicat în cazul PDL Caraș-Severin, în vreme ce în cazul PRM Galați au fost aplicate trei avertismente și au fost confiscați 30 de lei. Oficialii AEP susțin că nu au constatat, în urma acțiunilor de control, încălcarea Legii finanțării partidelor în cazul USL, al PDL sau al PNL Satu Mare.