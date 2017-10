„Autonomul“ Mazăre jeleşte soarta Constanţei

În lipsa ajutorului de la centru,

„Autonomul“ Mazăre jelește soarta Constanței

Consiliul Local Municipal Constanța s-a reunit, vineri, într-o ședință extraordinară, eveniment în cadrul căruia a fost adoptat bugetul local definitiv pe 2010, în valoare de 515.250 mii lei. Pe ordinea de zi s-au aflat, de ase-menea, proiectele de buget ale SC Confort Urban SRL, R.A.E.D.P.P, precum și cel al RATC pe anul acesta. Ședința extraordinară a avut, într-adevăr, un caracter extraordinar prin atmosfera de „aoleu!!!” instaurată și cu care primarul Constanței, Radu Mazăre, ne-a obișnuit la ultimele evenimente de acest gen. Practic, municipiul Constanța este, potrivit declarațiilor lui Mazăre, într-o situație cel puțin problematică, dată fiind diminuarea drastică a banilor care, până acum, veneau de la centru. Cu toate acestea, însă, tonul primarului Constanței este la polul opus față de cel pe care îl folosea chiar și anul trecut, atunci când, în pofida crizei, totul era mare, soare, funduri… descoperite. Ne referim aici la dansatoarele de samba. Mai mult, se pare că, în lipsa unui ajutor financiar considerabil de la centru, cea mai constructivă atitudine și cea mai indicată poziție este aceea a jelirii. N-avem aia, n-avem aia, n-am de nici unele. Deci, la doi, trei, start: să plângem, să plângem, să plângem. La unison și tare, să se-audă-n toată țara. E, poate, momentul să amintim că rolul unui primar este tocmai acela de a găsi soluții, de a oferi planuri menite să rezolve chiar și cele mai „cotoioase” situații ale bugetelor locale. Asta dacă vorbim despre primari, dacă nu… Voioși, cu capul sus Concret, edilul-șef al orașului port, același oraș pentru care același edil se bătea cu pumnii-n piept susținându-i autonomia și, de aici, inegalabila capacitate a administrației de a întreprinde tot felul de proiecte abracadabrante cu avioane și bărcuțe care aduc catralioane de turiști, a explicat, în ședința de vineri, că locuitorii urbei tomitane se confruntă, anul acesta, cu trei probleme: inexis-tența, în Legea bugetului de stat, a sumelor acordate pentru bursele elevilor din mediul preuniversitar, alocarea, de la bugetul național, a unei sume de bani insuficiente pentru subvenționarea energiei termice și, nu în ultimul rând, banii pentru salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, care acoperă doar primele opt luni ale acestui an. Cu alte cuvinte, probleme gârlă… Astfel, potrivit declarațiilor lui Mazăre, există câteva „obstacole” la capitolul subvenționării energiei termice de către stat, în sensul în care, de la centru, din cei peste 400 de miliarde lei vechi care ar trebui să ia drumul Constanței, au fost prevăzuți, prin Legea bugetului de stat, doar 180. În plus, susține șeful administrației publice locale constănțene, pentru salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap nu există bani decât până în luna august, pentru că de la același buget de stat au fost alocați cu 48 de miliarde de lei vechi mai puțin. „Asta e situația cu care pornim la drum în 2010. Voioși, cu capul sus!”, a afirmat Mazăre, în spiritul aceleiași ironii nereușite. „Dacă nu se fac rectificări… niciodată n-am mai pornit atât de prost într-un an”, a deplâns primarul soarta orașului la cârma căruia se află de aproape zece ani. Ulterior, el a revenit, subli-niind: „Este cel mai prost an posibil: nu ne mai acordă bursele pentru elevi, subvenția pentru energie termică, partea pe care trebuia s-o dea Guvernul e cu 220 de miliarde mai puțin… Nu știu ce-o să facem: poate creștem prețul (n.r. - prețul gigacaloriei), poate reducem alte cheltuieli, nu știu, e foarte complicat”. Cel puțin curios modul în care, după zece ani de condus un municipiu cum este Constanța, te trezești într-o zi că, având un capital de imagine asociat, cel mai adesea, cu trupele braziliene de dans, cu avioane și bărcuțe în care administrația publică locală a băgat, doar în 2009, patru milioane de euro, ești pus în dificultate de o situație realmente „cotoioasă”. Fără glumă, de data asta. Profilul primarului la greu Păi nu tocmai în asta constă rolul unui primar aruncat în sus de bătrâne, așa cum sunt adulați fotbaliștii de cei mai înfocați microbiști: de a salva orașul de la… pierzanie?!? Nu e asta sarcina unui primar: de a găsi pârghiile necesare pentru a realiza ce a promis în campanie? Sau nici măcar atât: de a investi, în soarta cetății tomitane, măcar jumătate din energia de care dă dovadă la… datul în bărci. Pesemne că o gură din aerul Braziliei ar determina ca proble-mele care s-au abătut peste Constanța să pară, chiar și într-o mică măsură, mai puțin grave. Și nu la fel de nesuferite.