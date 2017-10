Aura Vasile se duce iar la UNPR

Ştire online publicată Joi, 01 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

A demisionat din PSD și a plecat la UNPR. La scurt timp a luat-o salvarea și a decis să se întoarcă în PSD. PSD a refuzat-o, așa că, astăzi, fosta apropiată a lui Marian Vanghelie a decis să meargă din nou în UNPR. Ea a fost desemnată vicepreședinte al filialei București.Potrivit unui comunicat de presă al UNPR, Biroul Politic Permanent al Organizației UNPR București a desemnat-o pe Aura Vasile, în cadrul unei ședințe care a avut loc miercuri, în funcția de vicepreședinte al filialei municipale a Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei."Aurelia Vasile le-a mulțumit colegilor pentru increderea pe care i-au acordat-o prin investirea in aceasta funcție", a spus deputata, potrivit comunicatului."Aurelia Vasile, care s-a inscris in UNPR in decembrie 2011, este deputat de București la al treilea mandat, fiind vicepresedinte al Comisiei pentru tehnologia informatiilor si comunicatiilor si membru al Comisiei pentru munca si protectie sociala", conchide documentul.