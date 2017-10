Augustin Zegrean: Votul în cazul Dan Şova s-ar putea relua

Augustin Zegrean: Votul în cazul Dan Șova s-ar putea relua

Ştire online publicată Joi, 23 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Votul în cazul lui Dan Șova s-ar putea relua dacă hotărârea Senatului cu privire la votul dat în cazul acestuia este declarată neconstituțională, a declarat, joi dimineață, președintele Curții Constituționale, Augustin Zegrean.Dupa ce responsabilitatea publicarii hotararii in cazul votului din 25 martie a fost pasata de la Biroul Permanent al Senatului la Comisia Juridica si invers, miercuri a fost in sfarsit publicata in Monitorul Oficial, asa cum ceruse CCR pe data de 8 aprilie.Odata publicata in Monitorul Oficial, hotararea poate fi atacata la CCR, iar liberarii au anuntat deja ca vor contesta votul, scrie ziare.com.Augustin Zegrean a declarat, joi dimineata, ca, daca se va da o decizie de neconstitutionalitate, votul dat de senatori in 25 martie ar trebui reluat."Daca hotararea nu e buna, va fi declarata ne-buna se va relua votul. Adica vor trebui sa rejudece cererea", a declarat Zegrean.Jurnalistii au insistat si l-au intrebat pe seful CCR daca ar putea fi vorba de o reinterpretare a votului sau reluarea efectiva a acestuia."Pai altfel cum? Se reia totul de la capat", a punctat Zegrean.