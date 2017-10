Au supravieţuit ororilor comunismului pe… gratis

Au supraviețuit ororilor comunismului pe… gratis

Foștii deținuți politici constănțeni au ajuns la capătul răbdării. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza modificărilor le-gislative recente, care le afectează direct viața și veniturile. În cadrul unei conferințe de presă de ieri, foștii deținuți au reclamat anularea Legii 221/2009, care le permitea să ceară despăgubiri și daune pentru suferințele îndurate în perioada comunistă. Dacă ar fi rămas în picioare, această lege le-ar fi adus în buzunare peste 10.000 de euro. Potrivit declarațiilor președintelui filialei Constănțene a AFDPR, Paul Andreescu, foștii deținuți au fost „potoliți cu această suspendare”, din prevederile inițiale rămânând doar cea privind anularea condamnărilor și restituirea bunurilor. Pesimist în privința unei eventuale schimbări, el a menționat că va intenta o acțiune individuală folosindu-se de precedentul creat de Mircea Toader ce a primit 50.000 de lei pentru că a fost persecutat de securitate. „Intenționez să mă judec cu statul pentru că eu am fost urmărit din 1964 de la eliberare până în 1989. Cu acte, cu documente, cu sistemul de urmărire, cu tot ce au făcut. Dacă domnul Toader a primit 50.000 de lei pentru că a fost urmărit doi ani, eu pentru 20 de ani cât voi primi?”, a declarat Andreescu. Foștii deținuți politici au, din nou, gratuitate pe autobuzele RATC Foștii deținuți politici nu au probleme doar cu guvernanții, ci și cu administrația locală. Oamenii îl acuză pe primarul Radu Mazăre de faptul că i-a privat de abonamentele gratuite pentru transportul în comun. Mai mult, ei îl acuză pe edil că „o problemă personală este transportată în timp și transformată în mijloc de și chiar abuz îndreptat asupra unei categorii care ar trebui să fie tratată cu mai mult respect.” Andreescu a amintit eveni-mentul din decembrie 2003, când, po-trivit declarațiilor sale, primarul Radu Mazăre i-a transmis prin președintele PNȚCD de atunci că are două variante: „ori să votez varianta de buget a PSD și să primesc două miliarde pentru cimitir ori se vor lua măsuri împotriva Asociației, printre care și tăierea abonamentelor RATC”. Însă, nici nu se terminase bine conferința foștilor deținuți că problema abonamentelor RATC a fost rezolvată de directorul Dumitru Coiciu. Șeful RATC a decis ca, începând de astăzi, deținuții politici, persecutații și deportații să poată circula, din nou, gratuit cu mijloacele de transport în comun, în ciuda faptului că CJP nu a mai alocat bani în acest sens de ceva vreme. Astfel, din 20 ianuarie 2011, toți beneficiarii Legii nr. 189/2000 și Decretului nr. 118/1990 sunt așteptați la chioșcul RATC de la Gară, pentru a-și viza legitimațiile de călătorie. Cei care le-au predat deja de bună voie vor trebui să se ducă la sediul Regiei pentru a ridica legitimațiile. „Am decis să le permitem în continuare să circule gratuit, deși Casa Județeană de Pensii nu a plătit nici acum măcar o parte din sumele datorate pentru contravaloarea legitimațiilor. Datoria se ridică, în prezent, la suma de 7,5 milioane lei. Noi am dat în judecată instituția, am câștigat în instanță și așteptăm să vedem când vor începe să ne dea banii”, a declarat Dumitru Coiciu.