„Au fost multe nopţi în care n-am dormit atunci când am luat decizii grele pentru români”

Premierul Emil Boc:

„Au fost multe nopți în care n-am dormit atunci când am luat decizii grele pentru români”

Premierul Emil Boc a povestit la un post de televiziune că a avut nopți în care nu a dormit de grija deciziilor pe care a fost obligat să le ia, susținând că a preferat să-și asume măsuri mai dure, și a adăugat că există șanse semnificative să culeagă roadele politice ale acestei atitudini în 2012. „Au fost multe nopți în care n-am dormit atunci când am luat decizii care știam ce vor însemna pentru mine personal și pentru soarta a milioane de români. Dar aveam de decis - mai stau popular și sunt bun în sondaje câteva luni, și-o să mă mai salute lumea într-o manieră foarte bună pe stradă, dar, după șase luni, în 2010, țara intra în faliment, se scufunda, și istoria mă va condamna, pentru că nu am făcut de dragul salvării imaginii mele ce ne cerea economia”, a explicat Emil Boc. „Și am spus, ca și președintele: da, mai bine nepopular un număr de luni sau cât va fi necesar, dar la capătul drumului oamenii să-și amintească și să spună: datorită faptului că au făcut oamenii ăia ce a trebuit atunci, acum suntem cu salarii și pensii care au viitor, cu o țară pe creștere economică”, a mai afirmat premierul, arătându-se optimist că această atitudine va fi răsplătită politic, de alegători, în 2012.