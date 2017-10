Au fost înmânate facturile gratuite pe luna februarie pentru năvodăreni

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a înmânat zilele acestea facturile gratuite la căldură, cetățenilor câștigători în cadrul binecunoscutului program „Ideea mea, norocul tău”.Menționăm că extragerile pentru luna februarie au fost făcute în ultima zi lucrătoare a lunii precedente. În tot acest timp, respectiv din ziua extragerii și până la înmânarea facturilor, au fost centralizate toate datele celor câștigători, astfel încât regulamentul stabilit pentru acest proiect de către Comisia de organizare și desfășurare să fie respectat. Prezent la acțiune, primarul Nicoale Matei a specificat: „Sunt mulțumit că un proiect de acest fel este implementat în orașul Năvodari pentru cetățenii care sunt abonați ai sistemului centralizat de energie termică. Ideea proiectului i-a ajutat pe toți cei care au fost deja extrași să facă economii serioase și lucrul acesta ne aduce un plus de mulțumire. Așa cum le-am promis de fiecare dată năvo-dărenilor voi avea grijă ca proiecte de acest fel să fie puse în aplicare în orașul nostru pentru ca veniturile lor lunare să nu fie serios puse în pericol din cauza majorărilor lunare la alimente sau combustibil. Nu ascund că administrația a făcut eforturi serioase pentru a implementa proiecte locale, dar am reușit inclusiv să menținem în acest an prețul la gigacalorie”, a declarat primarul Nicolae Matei.De precizat că în cadrul acțiunii un locuitor al orașului, câștigător al acestei competiții propuse de primarul Matei a primit factura pe zero, deși consumul său de energie termică depășea 700 lei.