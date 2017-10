Aţi auzit de parlamentarii Constanţei? Ce au făcut ei în doi ani de mandat

2

Parliament

Din aceasta lista de parlamentari, cei mai multi nu sunt sarantoci. Au ajuns acolo strict pe interese. Printre ei se gasesc cativa care ar mai avea ceva in cap in ale legislativului: Puiu Hasoti, Danut Culetu. Cei mai multi habar nu au pe ce lume traiesc iar "dificila" lor misiune e aceea de a vota cate o lege sau alta, prin ridicare de mana, lucru pe care l-ar putea face oricine. Manuela Mitrea e un pic in rahat avand in vedere ca sotul ei e la un pas de puscarie. Speram sa n-o mai vedem dupa 2016. De Madalin Voicu, aceasta eminenta nula care apare mai mult pe la Antena 3 mancand rahat, ne-am saturat mai ceva ca de Ion Iliescu. Speram sa nu-l mai vedem nici pe el dupa 2016. Eduard Martin si Mircea Titus Dobre, sunt doi onesti oameni de afaceri constanteni. Primul e cu gunoiul, iar al doilea e ala de la "Dobre si fii" firma ce face covrigi si paine. N-or avea destui bani? Ce cauta in Parlament. A lasat brutaria sa se faca parlamentar?!? Cate ceva s-ar ptea spune despre fiecare dintre cei 20. Nimeni nu a ajuns acolo din intamplare. Alexandru Mazare e reprezentantul Primariei Constanta in forul legislativ, si in fine, dar nu in ultimul rand, am putea aminti de frumoasa Cristina Dumitrache, scolita p-afara, care tace malc prin Parlament, si care e fata lu' tata, consilierul local Dumitrache, ala cu Santierul Midia si cu neste imobiliarei prin Mamaia, Delta, Ranca, dar si cu lantul de farmacii Farma Cris. Deci cam astia ar fi in doua cuvinte parlamentarii Constantei.