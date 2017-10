Astăzi este zi de doliu pentru etnicii tătari

Pe data de 18 mai 1944, toți etnicii tătari din Crimeea au fost încărcați cu forța în trenuri și deportați la mii de kilometri depărtare. A fost momentul care a rămas în memoria tuturor drept genocidul împotriva tătarilor crimeeni. Drept urmare, an de an, pretutindeni în lume unde trăiesc membri ai comunității tătare, ziua de 18 mai este zi de doliu, Ziua Surghiunului, zi care se comemorează și în România.Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la tragicele evenimente de la 18 mai 1944 iar în memoria celor dispăruți în urma tragicelor evenimente din 18 mai 1944, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România organizează o amplă manifestare cu caracter religios la care vor participa peste o mie de membri ai comunității.La acest eveniment care este organizat în colaborare cu Muftiatul Cultului Musulman din România, va participa și muftiul Muurat Iusuf, alături de toți membrii clerului musulman. De asemenea, au fost invitați Consulul General și Viceconsulul Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozçalıșkan și Özgen Topçu, precum și atașatul religios, Aytekin Akcin.„An de an și noi, tătarii din România, cinstim memoria înaintașilor noștri dispăruți în tragicele evenimente din 1944. Ne rugăm pentru sufletul lor și avem convingerea că, în virtutea respectării drepturilor omului, astfel de episoade din existența noastră nu se vor mai repeta. Allah rahmet eylesin!”, a declarat președintele UDTTMR, Gelil Eserghep.