Astăzi este şedinţă CSAT despre raportul STS în cazul accidentului aviatic

1

Cocalarul ipocrit.

MINCIUNA Băsescu: “Este o minciună ideea că STS ar fi trebuit să facă localizarea …” Washington Post: “România n-are dușmani externi, dar are șapte servicii secrete. Cu toate astea, nu poate găsi un avion”. In conf. cu O.U.G. nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări, prin Legea nr.160/2008: “Art. 1. Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit și administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgență 112, care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor. Art. 2. – (1) Numărul unic pentru apelurile de urgență în rețelele publice de telefonie este 112. (2) Numărul unic pentru apelurile de urgență se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul. (3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112. (4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali”. In rest, vă doresc să-i pupați in dos pe Matrafox Șantaj Băsescu și gagica lui, Nuțy Udrea, până când o să-i doară-n cur! Sinecura băsistă, să știți că pe mine nu mă doare fix în cur de comportamentul dumneavoastră de pupincuriști, jagardele, mincinoși, profitori, trădători, haimanale. Și tot parcă nu e destul să portretizezi cele mai jalnice produse ale regimului Matrafox Șantaj Băsescu!!! P.S. Serviciul de Telecomunicatii Speciale, condus de generalul cu trei stele Marcel Opriș, avea obligația: “alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor”.