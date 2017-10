"Asta nu înseamnă că am ceva împotrivă să iasă președinte"

Ştire online publicată Duminică, 09 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte al PNL, Crin Antonescu, a ținut să facă precizări privind relația sa cu Klaus Iohannis și a explicat de ce nu este alături de candidatul ACL în bătălia pentru Cotroceni.„Este o relație normală, nu e o relație de conflict, nu e nici o relație apropiată, în sensul că eu nu particip la actualul proiect. Asta nu înseamnă că am ceva împotrivă să iasă președinte. Mai sunt câteva lucruri: în toți acești ani, dintre care câțiva petrecuți cu Klaus Iohannis și luând câteva decizii importante prin consultare apropiate cu Klaus Iohannis, eu și cei din PNL am dus niște bătălii pentru o cauză în care am crezut. În proiectul și discursul lui Iohannis, inclusiv cu privire la întâmplările din 2012 și raportarea la anumite concepte și realități din politica românească, sunt schimbate. Pentru mine nu s-au schimbat și, ca atare, aș fi un partener neadecvat”, a declarat Crin Antonescu, citat de psnews.ro.