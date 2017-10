Asociaţia Comunelor din România vrea să protesteze faţă de atitudinea iresponsabilă adoptată de unii miniştri

Asociația Comunelor din România vrea să protesteze față de atitudinea iresponsabilă adoptată de unii miniștri

Lucrările Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.) au continuat, ieri, cu dezbaterea unor probleme de natură statutară: modificarea și comple-tarea statutului asociației. Totodată, președintele A.Co.R., Emil Drăghici, a declarat că invitații au analizat posibilitatea cooperării cu alte două asociații, din România (privind situația copiilor din familiile de romi) și Republica Moldova (Liga Primarilor din Republica Moldova). La final, toți cei prezenți la discuții au fost de acord ca asociația să colaboreze cu cele două organisme. În plus, Drăghici a menționat că au fost 30 de primari care și-au manifestat dorința de a se înfrăți cu unele comune din Republica Moldova. „Pentru aceasta, am constituit și un grup de lucru sub conducerea secretarului general al Asociației, Ghiorghe Bute”, a mai spus Emil Drăghici. Liderul A.Co.R. a recunoscut că asociația a atins ieri o „zonă destul de fierbinte, de analiză a iresponsabilității unor miniștri în raporturile cu Asociația Comunelor”. „I-am invitat și nici măcar nu au catadicsit să răspundă: «venim» sau «nu venim», sau «trimitem pe altcine-va»”, a explicat Drăghici. El a adăugat că unii primari s-au arătat hotărâți să părăsească sala în cazul în care miniștrii invitați nu vor veni la lucrări, așa cum era programat. Astăzi, sunt așteptați să vină în Mamaia, la Pavilionul Expozițional, premierul Emil Boc, Dan Nica, Gheorghe Pogea, Ilie Sârbu, Vasile Blaga, Ecaterina Andronescu, Elena Udrea, Nicolae Nemirschi, Marian Sârbu și alți trei secretari de stat. „După dialoguri constructive, am ajuns la concluzia că vom sta de vorbă cu cei care vor veni, numai că vom face un protest public pe care îl vom comunica mass-mediei mâine (n.r.-astăzi) și cabinetelor miniștrilor față de atitudinea iresponsabilă de a nu răspunde invitației de a participa la lucrările noastre”, a spus ferm președintele Emil Drăghici. Administrațiile locale ard Potrivit prim-vicepreședintelui A.Co.R., Mariana Gâju, ieri, au fost prezenți la dezbateri 173 de primari, șapte viceprimari, șase secretari și opt contabili. „Asociația și-a reunit nu numai primarii, ci și celelalte structuri profesionale. O administrație publică nu este condusă doar de primar. Dacă nu ai specialiști lângă tine nu poți să faci nimic într-o colectivitate”, a declarat Mariana Gâju. „Ne dorim să fim o structură asociativă care să aibă o permanentă comunicare cu administrația publică centrală, care să fie consultată în momentul în care se elaborează legi, legi după care funcționează administrația publică locală”, a mai precizat ea. Astfel, Asociația Comunelor a decis angajarea unor specialiști în domeniul comunicării pentru a stabili o mai bună legătură între asociație și ministere. Mariana Gâju a mai spus că, printre problemele care au fost analizate și „care ard la nivelul comunelor”, se numără cele legate de programele cu finanțare europeană. „Ne ard sufletul la propriu și la figurat. Am înnebunit să alergăm după avize și să le depunem la termen, dar în același timp tremurăm de teamă că acele schimbări ale criteriilor de evaluare în timpul jocului ar putea afecta eligibilitatea lor”, a punctat ea. Primarii au venit cu propunerea ca, în momentul în care un proiect este declarat eligibil, el automat să aibă sursa de finanțare. Edilii s-au mai plâns și de facturile rămase neachitate, la 31 decembrie 2008, către agenții care au prestat lucrări, dar nu și-au primit banii. Apoi, există dificultăți la nivel local și în privința acoperirii TVA-ului aferent marilor proiecte derulate prin fonduri europene pe care administrațiile locale nu îl pot suporta. O altă propunere venită din partea primarilor este centralizarea la nivelul unui singur minister a proiectelor derulate. „Toate problemele identificate până acum vor fi selectate în funcție de ministere și, mâine (n.r.-astăzi), când avem în programul de lucru discuții cu reprezentanții ministerelor le vom analiza pentru a găsi soluții”, a încheiat prim-vicepreședintele A.Co.R., Mariana Gâju.