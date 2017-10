Asociaţia Comunelor din România vrea să boicoteze alegerile prezidenţiale din toamnă

Asociația Comunelor din România vrea să boicoteze alegerile prezidențiale din toamnă

Primarii comunelor din toată țara, prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.), ce s-a desfășurat la Pavilionul Expozițional din Mamaia, și-au exprimat, ieri, nemulțumirea față de dezinteresul manifestat de administrația centrală pentru problemele lor. Președintele A.Co.R, Emil Drăghici, a declarat că protestul Asociației Comunelor, aprobat la închiderea lucrărilor, reprezintă „atitudinea membrilor A.Co.R față de atitudinea guvernanților. Au fost invitați să vină și nu au venit. Mai mult, Ministerul Educației a trimis un secretar de stat, Ministerul Muncii a trimis un director general, iar Ministerul Agriculturii a trimis un manager. Nu au venit oamenii cu putere de decizie și noi considerăm că această atitudine reprezintă o aroganță față de autoritățile administrației publice locale la nivelul comunelor”. „Ținând seama de faptul că fiecare ministru are agenda încărcată, mi se părea un lucru elementar, de bun simț, acela de a trimite un mesaj scris privind incapacitatea de a participa la aceste lucrări. În acest fel, cel puțin mesajul scris era anexat la lucrările adunării noastre generale”, a completat liderul A.Co.R. Emil Drăghici a mai spus că reacția actualei guvernări este „o sfidare a autorităților administrației publice locale” și A.Co.R. este gata să blocheze alegerile prezidențiale din această toamnă, după ce vor fi făcute informările prealabile. „Cu siguranță, vom ajunge să ne radicalizăm și noi poziția. Am înțeles că și noi suntem o forță. Cu siguranță, în proporție de 99%, se va întâmpla un fenomen. Până la alegerile din toamnă, vom avea o poziție unitară și s-ar putea impune chiar boicotarea de către toate administrațiile locale a alegerilor”, a susținut ferm Vasile Capotă, primarul comunei Mitoc, județul Botoșani. „Fie le este frică, fie nu au cum să ne ajute” Alin Nica, primarul din Dudeștii Noi, județul Timiș, a declarat că principala problemă care îi preocupă pe edili este „lipsa de interes a guvernanților și a administrației centrale” față de administrația locală și față de toți cetățenii pe care ei îi reprezintă. „Nu s-a întâmplat niciodată să nu avem măcar un ministru care să fie prezent la întâlnirile noastre. Aceasta ne face să credem că fie le este frică, fie nu au ce să ne spună, fie nu au cum să ne ajute”, a punctat el. „Nu ne lăsăm cu una, cu două” Primarul comunei Râciu, ju-dețul Mureș, Ioan Vasu, a remarcat, la rândul său, că Guvernul este dezinteresat de ceea ce înseamnă dezvoltarea rurală. „I-am așteptat cu drag aici, nu au venit. Dovada? Sunt incompetenți. Oamenilor le-a fost frică și au preferat să stea de-o parte. Dar noi suntem o forță și nu ne lăsăm cu una-cu două. Vor mai trece trei, patru sau cinci luni și vor avea nevoie de noi la alegeri. Și atunci iar vor veni și vor bate comunele cu flori, iar noi vom avea grijă ce voturi le mai dăm”, a declarat primarul. Importanți…doar la alegeri Și prim-vicepreședintele A.Co.R., Mariana Gâju, a fost de părere că primarii devin importanți pentru administrația centrală doar la alegeri. „Dumnealor consideră că avem importanță doar când vin alegerile”, a spus ferm Gâju. Ea a amintit, totodată, unele dintre explicațiile miniștrilor care au absentat. „Unii au motivat că întâlnirea are loc la 250 de kilometri de București și le-am fi răpit din timpul lor. Însă acesta nu poate fi considerat un motiv”, a menționat ea. „Așa cum spuneau și câțiva colegi, poate dacă făceam o serbare câmpenească, îi aduceam mult mai repede”, a încheiat Mariana Gâju.