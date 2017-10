„Asigurarea independenţei totale a Justiţiei, obiectiv de o importanţă covârşitoare pentru un stat de drept modern”

1

Justitie asculta comanda la mine !

Justitie drepti ! Justitie LA STANGA ! Cu pas de defilare si cu onorul spre USL,Justitie inainte-MARS ! Sa cante fanfara USL-ului ! Cum se pricepe el sa dea sfaturi.Spune el ca Justitia trebuie reformata(dupa chipul si asemanarea politrucului).Nu scoate niciun cuvant despre reforma partidelor politice,despre reforma clasei politice si a societatii civile in general.Mai usor este sa tragem in "pianist".Numai justitia trebuie reformata ca l-a deranjat pe domnul Lupu.Lupu este ingrijorat de volumul mare de lucru al instantelor.Lupu se crede un bodyguard angajat la turma ciobanului.Domnule Lupu,daca vrei sa ma convingi, misca fundul si prezinta o situatie cu dosarele aflate in lucru.Vrem sa aflam din ce cauza sunt aglomerate instantele.Ma tem ca majoritatea dosarelor sunt legate de coruptie sau de mizeria morala in care traim.