Şase miniştri din Cabinetul Boc au fost remaniaţi

A expirat „termenul de grație”!

Șase miniștri din Cabinetul Boc au fost remaniați

Primele zile ale lunii septembrie aduc schimbări majore în cadrul Guvernului Boc. De altfel, data de 1 septembrie fusese termenul avansat de președintele Traian Băsescu ca „termen de grație” pentru actualul Cabinet, el exprimându-și încă de acum câteva luni nemulțumirea vizavi de relația pe care o are cu Executivul, explicând că „Guvernul una a spus și alta a făcut”. Astfel, după ce miercuri, 1 septem-brie, majoritatea parlamentarilor PDL s-a exprimat pentru remaniere - având ca opțiuni prezentate de premier depunerea mandatului de către întregul Cabinet și remanierea Guvernului -, cu mențiunea că au existat și parlamentari care au votat pentru demisia Exe-cutivului, iar alții s-au abținut, în cursul zilei de ieri șase miniștri au părăsit Guvernul Boc. A fost vorba, inițial, de Mihail Dumitru, ministrul Agriculturii. La scurt timp după ce acesta a aflat, de la primul ministru, că va fi demis, a confirmat remanierea sa. A fost, apoi, rândul ministrului Finanțelor Publice, Sebastian Vlădescu, unul dintre cei mai expuși miniștri ai Cabinetului Boc, și asta din cauza măsurilor de contracarare a crizei pe care acesta a fost nevoit să le ia. Cel de-al treilea ministru demis ieri a fost ministrul Muncii, Mihai Șeitan, care a fost, alături de Vlădescu, poate cel mai criticat ministru. În ceea ce-l privește pe înlocuitorul lui Mihai Șeitan, se pare că acesta va fi deputatul Ioan-Nelu Botiș. Ulterior acestor remanieri, considerate o variantă „soft” a schimbării gărzii actualului Executiv, au apărut informațiile potrivit cărora mai mulți parlamentari democrat liberali i-au solicitat premierului Boc demisia în contextul ședinței Colegiului Director al PDL de ieri după amiază, considerându-se trădați în ceea ce privește numărul miniștrilor remaniați. În această ordine de idei, deputații și senatorii PDL cereau remanierea numelor grele din partid, ce făceau parte din Cabinet, printre ele regăsindu-se miniștrii Radu Berceanu și Adriean Videanu. Despre acesta din urmă se vehicula, de altfel, încă de miercuri, că va părăsi Guvernul Boc pentru a deveni „de facto” liderul PDL. Prin urmare, a existat o a doua „tranșă” de remaniați, ce a început cu Gabriel Sandu, ministrul Comunicațiilor, și a continuat cu Adriean Videanu, ministrul Economiei, și Radu Berceanu, ministrul Transporturilor. Demiterea lui Videanu și cea a lui Berceanu au determinat spargerea triadei BVB (n.r. - Blaga-Videanu-Berceanu), demers prin care, se pare, Emil Boc ar fi reușit să-și salveze mandatul. În ceea ce-i privește pe urmașii la conducerile ministerelor păstorite, până ieri, de cei șase demiși, aceștia vor fi Gheorghe Ialomițianu la conducerea ministerului de Finanțe, Valeriu Tabără la șefia Ministerului Agriculturii, Valerian Vreme în locul lui Gabriel Sandu, senatorul Ion Ariton în cel al lui Videanu și, așa cum am specificat, Botiș în locul lui Șeitan. Cât despre persoana care va prelua conducerea Ministerului Transporturilor, aceasta este senatorul Anca Boagiu, care a mai ocupat acest fotoliu în urmă cu câțiva ani. Propu-nerile lui Boc au fost validate aseară în Colegiul Director al PDL. Demiterea lui Vlădescu, „o eroare” Legat de demiterile lor, miniștrii au avut reacții distincte. Interesantă a fost, din acest punct de vedere, re-plica lui Sebastian Vlădescu, care a afirmat că premierul Boc nu are ce să-i reproșeze. „Bănuiesc că este o decizie politică și, din punctul meu de vedere, este o eroare, pentru că există proiecte în Ministerul Finanțelor Publice care trebuiau terminate”, a ținut să precizeze Vlădescu. Pe de altă parte, Adriean Videanu a afirmat că a decis să se retragă din Guvern, căci intenționează să se dedice activității partidului, explicând că un membru al Executivului nu s-ar putea ocupa corespunzător și de activitatea ministerială și de partid. „Cine nu a performat, să se ducă să se odihnească“ Despre decizia remanierii, votată ieri în Colegiul Director, parlamentarii PDL de Constanța au declarat că susțin, în principiu, această măsură, ei invocând îndeosebi scăderea îngrijorătoare înregistrată de PDL în sondaje. Deputatul Colegiului 5, Zanfir Iorguș, s-a numărat printre acei democrat liberali care, la întâlnirea de miercuri cu premierul Boc, au votat pentru demisia Guvernului, el explicând că „ar fi fost mai bine pentru partid, care ar fi ieșit mai întărit, iar Guvernul nou ar fi scăpat într-un fel de presiunea extraordinar de mare pe care electoratul o exercită asupra sa”. Iorguș a subliniat că nu a votat „împotriva Guvernului”, gestul său fiind unul de natură politică, pe care l-a văzut ca fiind o soluție mai bună pentru un nou Cabinet ce, susține el, „ar fi avut aceleași șanse de a trece de Parlament câte are actualul Guvern să pice prin moțiune”. Chiar și așa, Iorguș a atras atenția asupra faptului că va susține în continuare Executivul condus de Boc și că nu va vota niciodată o moțiune inițiată de partidele de opoziție împotriva Guvernului. Deputatul Maria Stavrositu este unul dintre acei pedeliști care s-au abținut în cadrul întrevederii de miercuri, ea afirmând că este de părere că „trebuie o mișcare radicală în Guvern”, dar că nu intenționează să găsească vinovați. Prin urmare, având, conform spuselor sale, o părere distinctă de cea a majorității, dar fiind conștientă că poziția acesteia din urmă va conta, parlamentarul a preferat să se abțină. Stavrositu a menționat totodată că își dorește „un guvern cu o abordare profesionistă, mai degrabă un guvern de tehnocrați, care să poată lua măsuri fără presiuni politice”. În aceeași ordine de idei, deputatul Constantin Chirilă a declarat că se impunea o remaniere, „o formulă îmbunătățită a actului de guvernare, pentru că popularitatea acestuia a scăzut tocmai din cauza lipsei de fermitate”. Deputatul PDL consideră că miniștrii care nu au performat „trebuie să se ducă să se odihneas-că”, el specificând aici că alături de actul de guvernare „cel mai important este partidul”, ori acesta din urmă a avut deja de suferit destul până la momentul actual. În plus „nu toți cei peste 20 de milioane de locuitori ai României fac politică”, a remarcat Chirilă, „iar soarta lor trebuie să ne preocupe”.