Armata de angajaţi ai Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa ar putea fi „decimată“ prin lege

Dacă proiectul trece de Parlament,

Armata de angajați ai Primăriei și Consiliului Județean Constanța ar putea fi „decimată“ prin lege

După ce presa centrală a anunțat, ieri dimineață, faptul că un proiect de lege aparținând fie Ministerului Administrației și Internelor, fie Ministerului Finanțelor Publice prevede disponibilizarea a aproximativ 17.000 de angajați din unitățile administrativ-teritoriale în cursul acestui an, replicile nu au întârziat să apară. Ulterior, ministrul democrat-liberal al Administrației și Internelor, Vasile Blaga, a ieșit public să explice faptul că este vorba despre un proiect al Ministerului de Finanțe, și nu al MAI, și că inițiativa datează încă de anul trecut și vizează unitățile administrativ-teritoriale. Mai exact, administrațiile publice: primăriile de comune, orașe și municipii, dar și consiliile județene. Proiectul vizează limitarea numărului funcționarilor din primării și consilii în funcție de numărul de locuitori ai localităților, astfel că, potrivit NewsIn, în cazul „consiliilor locale cu un număr de locuitori de până la 1.500, numărul maxim de posturi este de 12, pentru cele cu un număr de locuitori între 10.001 și 20.000, numărul maxim de posturi este de 50, iar pentru cele cu un număr de locuitori între 150.001 și 200.000, numărul maxim de posturi este de 200”. În această ordine de idei, trebuie precizat că municipiul Constanța are, în conformitate cu ultimul recensământ, anume cel din 2002, o populație de 310.471 de locuitori, în vreme ce județul Constanța numără peste 750.000. Conform aceluiași proiect de lege citat de NewsIn, „pentru consiliile județene aferente județelor cu până la 500.000 locuitori, numărul maxim de posturi este de 100, iar pentru cele cu un număr de locuitori de peste 650.000, numărul maxim de posturi este de 150". Așadar, și Consiliul Județean Constanța (CJC) ar trebui ca, în cazul în care acest proiect de lege va fi votat de Parlament, să rămână cu maxim 150 de posturi în organigramă. Proiectul de lege vizează instituirea unor standarde de cost pentru fiecare unitate administrativă din țară în vederea reducerii cheltuielilor de personal cu 471,587 milioane lei în acest an. Reprezentanții MAI susțin că introducerea standardelor de cost va avea impact pozitiv asupra bugetului general consolidat prin economisirea a 493,1 milioane lei în 2011, aproximativ 518,8 milioane lei în 2012 și 547,1 milioane lei în 2013. Proiectul de lege ar putea strica planurile primăriei lui Mazăre Având în vedere această ipoteză a disponibilizării a aproximativ 17.000 de angajați din administrațiile publice locale, ar fi interesant de urmărit în ce măsură Primăria și Consiliul Județean Constanța se vor conforma actului normativ dacă ne amintim că, în urmă cu exact o săptămână, primarul Radu Mazăre declara într-o conferință de presă că din primărie „în niciun caz nu vor fi dați afară oameni, pentru că altfel instituția nu va mai putea funcționa”. Deși pe site-ul instituției organigrama prevede un total de 795 de posturi (atât posturi publice de conducere și de execuție, dar și posturi contractuale) și deși Mazăre declara, săptămâna trecută, că în Primărie „sunt în jur de 600 de posturi, dar 500 și ceva de oameni lucrează efectiv”, surse din Primăria Constanța ne-au declarat, ieri, că numărul posturilor efectiv ocupate este de 651, la care se adaugă 13 angajați preluați în 2004 de la Evidența populației. Mai mult, aceleași surse au explicat că, în luna decembrie 2009, instituția a solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici eliberarea unui aviz de organizare, în lunile ianuarie și februarie, a unor concursuri pentru ocuparea a 100 de locuri vacante din Primărie. Până la acest moment, însă, ANFP nu a transmis administrației constănțene niciun aviz. În opinia secretarului Consiliului Local Municipal Constanța, Marcela Enache, în cazul în care proiectul va deveni act normativ, „va fi într-adevăr foarte greu”. Enache a explicat că, „față de anii anteriori obligațiile angajaților din Primărie au crescut, mai ales pe partea de asistență socială, fond funciar, pe Legea 10 și și-așa se rezolvă greu treburile”. Secretarul CLM Constanța a invocat principiul autonomiei locale din Legea 215, dar ulterior a admis că „dacă va fi emisă legea, ea va fi respectată”. „Ne vom conforma”, a conchis Marcela Enache. Pe de altă parte, viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, a fost extrem de rezervat pe marginea acestui subiect. El a declarat că nu cunoaște acest proiect de lege și că, până la publicarea sa în Monitorul Oficial, nu comentează. Angajații CJC, disponibilizați „pe criterii obiective“ Nici la Consiliul Județean Constanța ipoteza disponibilizărilor nu e privită cu ochi buni. Din cele 394 de posturi care figurează în organigrama de pe site-ul CJC, aproximativ 100 sunt vacante, susține secretarul CJC, Mariana Belu. Ea a ținut să precizeze că speră ca acest proiect să nu treacă și că, oricum, înainte ca el să fie aprobat, trebuie să aibă loc discuții cu structurile asociative ale administrațiilor locale, așa cum sunt Asociația Comunelor, Asociația Orașelor. Cu toate acestea, Mariana Belu a afirmat și că, în situația în care CJC va face disponibilizări, vor fi luate în calcul „criterii obiective”, referindu-se aici la criteriul performanței și eficienței, dar declarând totodată că familiile monoparentale și cazurile sociale ar fi, cel mai probabil, ultimele vizate de măsura menționată.