Are Constanța bani să reabiliteze stadionul Farul și celelalte baze sportive? Făgădău: Economia orașului duduie

Duduiala cronica

"În viață trebuie să își fie frică de ridicol"- ne invata intr-un interviu ,acest "paisano" de Altan Tepe, devenit peste noapte cu ajutorul mafiei mare stab de Constanta. Daca citesti toate ziarele economice,ZF,Money.ro,Capital etc, o sa vedeti ca cel mai dinamic oras dpdv economic care intrece si Bucurestiul este Cluj. Cele mai mari investitii se fac in orasele din Transilvania si Banat. In Cluj,investitorii ridica fabrici si angajeaza forta de munca pe salarii decente,deci se realizeaza o crestere economica sustenabila,iar la noi "marii investitori", fac blocuri sa le vand cui?Asistatiilor sociali ?Cersetorilor si vanzatorilor ambulanti de "porumb fert"?Constantenilor care lucreaza pe salarii minime? Decebal, vezi ca de la atat duduiala ti s-au facut creierii terci.Unde ai tu in kkt-ul asta de oras facut praf ,paltforme industriale sau multinationale cu oameni bine platiti care sa-ti cumpere tie 10000 de apartamente? Cati constanteni isi permit sa-si faca un credit?Poate spagangii de partid de prin primaria condusa de Mazare si de tine,isi permit.Poate amicii de jaf si hotie de la PNL, care au prins si ei un ciolan de ros acum cu stadioanele,isi pot permite. PS.Cei mai multi muncitori depistati ca munceau la negru si in conditii improprii , au fost cei din Constanta.La capitolul munca la negru - "duduie" economia subterana a Constantei Faceti un experiment , va rog sa cititi : spadpp.sibiu.ro/parcari/detaliu/14, cat costa un tichet de parcare intr-un oras cultural european si cat costa la noi, unde economia "duduie".Aia in anul 2017 , sec XXI , UE, Romania, au automate, noi nu.Noia vem spagari si cersetori.