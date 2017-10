ARD promite salariu minim de 1.000 de lei

1

Promisiuni electorale mincinoase

Formidabile promisiuni,dar mincinoase suta la suta.Ne-ați scăzut salariile cu 25 la suta,ne-ați furat din pensii si acum veniți cu minciuna cu marii de salarii,micsorari de impozite.Nu voi in 2004 spuneati ca veți mari salariile profesorilor cu 50 la suta ca in 2005 sa nu va tineri de cuvânt.Nu va mai crede nimeni,daca nu ați mai intra in Parlament ar fi o mare victorie a acestui popor.