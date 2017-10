„Arafat este binevenit să revină în Ministerul Sănătăţii sau să lucreze la noua lege a Sănătăţii”

„Arafat este binevenit să revină în Ministerul Sănătății sau să lucreze la noua lege a Sănătății”

Premierul Emil Boc a declarat, astrăzi, că fostul subsecretar de stat Raed Arafat este binevenit să revină în Ministerul Sănătății sau să lucreze la noul proiect al legii Sănătății, dacă va dori acest lucru.După ce a anunțat că ministrul Ladislau Ritli a fost mandatat să formeze o echipă care să propună un nou proiect de lege a Sănătății, primul-ministru a fost întrebat dacă a luat în calcul ca Raed Arafat să lucreze la acest proiect.„Este bine-venit dacă domnia sa va dori, iar în privința legii repet ce am spus și ieri nici forma legii care a fost retrasă, nici noul proiect de lege nu au prevăzut și nu vor prevedea privatizarea serviciului de urgență, desființarea SMURD sau bani suplimentari pe care să-i plătească cetățeanul din buzunar pentru serviciile de urgență. Acest lucru nu a fost suficient înțeles din nefericire în dezbaterea publică anterioară”, a spus Boc, la Palatul Victoria.Întrebat dacă a discutat cu ministrul Ladislau Ritli despre o posibilă revenire al lui Raed Arafat în Ministerul Sănătății, Boc a susținut că „nu are niciun fel de problemă ca acesta să facă parte din orice echipă”.„Ministrul Sănătății vă va da toate detaliile pe marginea acestui subiect, dar eu nu am niciun fel de problemă ca domnia sa să facă parte din orice echipă”, a spus premierul.