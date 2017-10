Şapte proiecte de hotărâre aprobate în şedinţa ordinară de la Medgidia

Șapte proiecte de hotărâre aprobate în ședința ordinară de la Medgidia

Joi, 31ianuarie , la Primăria Medgidia a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local începând cu orele 18.00. Pe ordinea de zi au fost înscrise 9 proiecte de hotărâre, dintre care două nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi aprobate : ,, Aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului Medgidia” și ,, Aprobarea vânzarii, prin licitație publică, a imobilului teren, proprietate privată a Municipiului Medgidia, situat în Medgidia, str.Română, nr.54B cu destinația construire locuință și prestări servicii”.La primul punct s-a aprobat „Numirea reprezentanților Consiliului Local Medgidia în Consiliile de administrație și în Comisiile de evaluare și asigurarea calității, ale unităților de învățământ preuniversitar aflate pe raza administrativ teritorială a Municipiului Medgidia, începând cu anul școlar 2012-2013”. Al doilea punct aprobat în sedință a fost „ modificărea statului de funcții al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Medgidia, în sensul trasformării, în cadrul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat, a Compartimentului de colectare deșeuri în Compartiment protecția animalelor.Cel de-al treilea punct , propune, “aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Muncipiului Medgidia”. Planul Urbanistic General are caracter director si strategic, cât ;i caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să își întocmească și să își aprobe Planul Urbanistic General, care se actualizează periodic la cel mult 10 ani.De asemenea consilierii locali au aprobat lista de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale si a celor construite din fond locativ de stat, pentru anul 2013, în funcție de punctajul acordat de comisia responsabila de analizarea cererilor formulate de cetățenii municipiului Medgidia.La punctul numărul 5 s-a votat “proiectul de hotărâre pentru aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului Județean Constanța, a tronsonului de drum în lungime de 2,547 km, cuprins intre DN 22C si podul rutier, ce face parte din domeniul public al Municipiului Medgidia, in vederea reabilitării.Popunerea are în vedere posibilitatea finanțării de către Consiliul Județean Constanța, a lucrărilor privind reabilitarea covorului asfaltic al tronsonului de drum cuprins între DN 22 și podul rutier ( str.Silozului- str.Independenței), pe lungimea de 2,547 km, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a transportului rutier de mărfuri, precum si asigurarea protecției cetățeanului.Alte două proiecte au fost admise și anume: ,,Aprobarea acordului CLM pentru ratificarea Convenției civile nr.72/28.03.2012 încheiată cu SC.Westwind Mereni SRL,, în vederea obținerii autorizației de execuție pentru asigurarea funcționării normale a capacitaților energetice. Propunerea are in vedere încheierea cu SC.Westwind Mereni SRL a unei convenții civile nr.72/28.03.2012 al cărui obiect îl reprezintă constiuirea de către Municipiul Medgidia în favoarea investitorului, a unui drept de acces și a unui drept de servitute de trecere subterană, asupra unor drumuri de exploatare în vederea construirii și instalării infrastructurii de cabluri pentru a asigura legătura între Parcul eolian și stația de transformare 110Kv/400Kv Medgidia Sud.Ultimul proiect de hotarare aprobat de consilierii locali a fost cu privire la evalarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2012, ale Secretarului Municipiului Medgidia.