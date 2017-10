Aproximativ 1.000.000 de lei costă dezvoltarea turismului la Murfatlar

La finalul lunii trecute, consilierii locali din Murfatlar au aprobat un proiect de hotărâre ce vizează asigurarea cofinanțării pentru proiectul „Dezvoltarea turismului, creșterea circulației turistice și dezvoltarea sustenabilă a industriei turistice locale și regionale prin promovarea resurselor turistice ale orașului Murfatlar, creuzet de cultură, istorie și frumuseți naturale dobrogene”. Proiectul, care are o valoare totală de 994.840 lei, va fi derulat prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5-Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul major de intervenție 5.3. Potrivit reprezentanților administrației locale, contribuția proprie se ridică la 20.850 de lei. În plus, administrația locală a pregătit un plan de marketing ce cuprinde toți pașii pentru ca proiectul să își ducă la îndeplinire obiectivele: promovarea unor destinații turistice insuficient cunoscute la nivel național și poziționarea localității în conștiința publică nu doar ca „locul unde se face vinul”, ci și ca un tezaur de monumente deosebite, la concurență directă cu zonele mai cunoscute din nordul și sudul Dobrogei. „Deși Murfatlarul este deocamdată perceput a fi doar un punct pe ruta de acces către Marea Neagră, prin prezentul proiect ne-am propus să modificăm percepția publicului asupra localității noastre și s-o așezăm pe harta turistică a României, unde-i este locul”, se precizează în același plan de marketing. Astfel, administrația locală intenționează să promoveze Murfatlarul la nivel național, prin participarea la târguri și expoziții de profil, dar și să organizeze un festival care să pună în evidență diversitatea etnică și culturală a localității. De asemenea, prin derularea acestui proiect, vor fi promovate o serie de obiective, precum Ansamblul rupestru de la Murfatlar, Muzeul viei și vinului (1970), Conacul Mihail Kogălniceanu (sfârșitul sec. XIX-începutul sec. XX), Biserica „Nașterii Maicii Domnului” (inclusă în lista de monumente naționale) și va fi valorificat potențialul resurselor naturale și al rezervației naturale „Fântânița” Murfatlar.