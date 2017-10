Apa la robinet - luxul de a fi ţăran în Europa

Apa la robinet - luxul de a fi țăran în Europa

Administrațiile publice locale din județul Constanta fac eforturi să asigure locuitorilor niște condiții minime de trai. Vorbim despre sisteme de alimentare cu apă care, în 2007, anul integrării europene, fie nu există, fie se află într-o stare înaintată de degradare. Conductele sunt vechi de zeci de ani, fapt pentru care, în prezent, cedează în foarte multe dintre situații, făcând și mai dificilă viața țăranilor. În cadrul ședinței Consiliului Județean Constanța din 19 octombrie s-a decis, prin Hotărârea 228, ca anumite unități administrativ teritoriale din județ să primească bani din cota de 22% din impozitul pe venit, fonduri menite susținerii programelor de dezvoltare locală și de infrastructură pe anul 2007. În acest sens, sunt localități care au solicitat bani pentru continuarea lucrărilor la diferite proiecte sau chiar pentru a le iniția. Fără apă în mijlocul verii În comuna Ghindărești, proiectul de extindere a sistemului de alimentare cu apă a fost demarat acum mai bine de doi ani, însă a fost sistat, în două rânduri, tocmai din cauza lipsei de fonduri. Oamenii nu ezitau să își manifeste nemulțumirea în perioada verii, atunci când, secetă fiind, se întâmpla să rămână uneori fără un strop de apă. Lungimea totală a conductei din comună este de 12 kilometri, jumătate din aceasta datând din anul 1968. Vechimea ei își spune cuvântul, astfel că multe dintre defecțiuni și fisuri sunt, așa cum a declarat viceprimarul Ștefan Maxim, previzibile. Mai mult decât atât, numai în cursul acestui an s-au înregistrat nu mai puțin de aproximativ 40 de fisuri la conducta veche, aceasta nemaifiind un element de infrastructură sigur. Proiectul care se desfășoară în prezent are drept obiectiv extinderea sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 6 km. Conform declarațiilor viceprimarului „în clipa de față se lucrează la un bazin de apă cu o capacitate de 200 metri cubi. După acesta, vom mai face încă două bazine de apă cu o capacitate de 100 metri cubi fiecare”. Despre termenul la care se preconizează că vor fi finalizate lucrările, viceprimarul din Ghindărești a afirmat că termenul este undeva în primăvara anului viitor, în lunile aprilie-mai, în timp ce fondurile care au fost alocate se ridică la suma de 113.000lei. Lipnița are probleme cu drumurile și căminul cultural În comuna Lipnița, proiectele pentru care au fost alocate fonduri prevăd reparațiile la căminul din Canlia și programul de lotizare a patru hectare și jumătate de teren extravilan din Izvoarele. Potrivit declarațiilor primarului Florin Onescu, „banii sunt bineveniți, căminul din Canlia necesită reparații capitale, pentru că se află într-o stare de degradare extrem de avansată. Vom schimba acoperișul, vom consolida structura de rezistență, scările de acces și fațada”. Primarul comunei a declarat că pentru aceste două proiecte au fost depuse solicitări scrise, ulterior cărora s-a decis, prin hotărâre în cadrul CJC, finanțarea lor. Gospodarul șef a ținut să menționeze și faptul că, în prezent, în localitate au loc lucrările de reabilitare a drumului comunal 41, drum care este de pământ și din care, până acum, au fost reabilitați trei km. Pentru întregul proiect au fost alocate fonduri de 500.000lei. În ceea ce privește problemele cu care se confruntă localnicii din cele șapte sate ale comunei, primarul Onescu a declarat că aceștia ar avea nevoie de un sistem public de iluminat care să se ridice la înălțimea cerințelor. „Dificultatea constă însă în faptul că, o finanțare a unui astfel de proiect este de durată, s-ar întinde pe 5, 6 ani, ori noi nu găsim deocamdată o firmă dispusă să accepte astfel de termene”, a specificat primarul. De șapte ani se lucrează la rețeaua de apă Tot cu nevoia extinderii sistemului de alimentare cu apă se confruntă și cei din Siliștea. Banii alocați ulterior ședinței CJC din octombrie în acest scop se ridică la suma de 58.000 lei, în timp ce lucrările continuă în ciuda vremii care nu contrazice avertizările meteorologilor. Interesant de remarcat este faptul că proiectul a fost inițiat în urmă cu șapte ani. Din 2000 și până în prezent, proiectul a fost realizat, prin fonduri SAPARD, în proporție de 70%, alte mici aspecte fiind asigurate de la bugetul local. A fost necesar să treacă șapte ani pentru ca acum, anul de grație 2007, al integrării României în UE, să marcheze accesul tuturor locuitorilor din Siliștea la apă. Despre stadiul lucrărilor primarul Mihai Soare a declarat că acestea sunt foarte aproape de final, analizele efectuate de Sanepid relevând starea optimă a acesteia. „Rămân însă câteva detalii de rezolvat la dispensarul din comună și la grădinițe”, a menționat primarul Soare. Cei 1.463 de locuitori ai comunei se vor bucura, de la finele acestui an, de un sistem de alimentare cu apă suficient de organizat cât să le poată satisface nevoile unei vieți civilizate.