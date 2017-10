„Anunţ oficial că am pornit pe drumul fondării Partidului Liberal Reformator“

Călin Popescu Tăriceanu:

„Anunț oficial că am pornit pe drumul fondării Partidului Liberal Reformator“

Președintele Senatului, Călin Po-pescu Tăriceanu, a anunțat oficial că a început demersurile pentru fondarea Partidului Liberal Reformator și și-a anunțat candidatura la Președinția României.„Vă anunț oficial că am pornit pe drumul fondării Partidului Liberal Reformator, care va deveni în timpul cel mai scurt cel mai important partid liberal de pe scena politică. Totodată, anunț și candidatura mea la președinția României”, a afirmat Tăriceanu.El a spus că în acest partid sunt parlamentari care au venit în PNL nu pentru funcții, ci din convingere și cu care a împărtășit aceleași valori liberale și au curajul să o ia de la capăt.Tăriceanu a spus că în ultimii cinci ani conducerea PNL a luat decizii de renunțare la „bagajul liberalismului”.„În ultimii cinci ani, cei care au fost onorați cu funcția de președinte al PNL au luat o decizie de renunțare foarte ușor la tradiția valorilor liberale. Acești foști colegi ai mei, fostul și actualul președinte PNL au trădat istoria și valorile liberale ducând cu pași repezi PNL spre fuziunea cu PDL”, a susținut el.Tăriceanu a mai spus că pentru Partidul Liberal Reformator esențial este primatul libertății individuale și acesta trebuie să-și propună un proiect politic fondat pe relația dintre libertate și democrație, arătând că liberalismul în România are vocația victoriei.Tăriceanu l-a criticat pe președintele Traian Băsescu, susținând că acesta și-a dorit în mod constant din 2005 să dispară PNL și nu a renunțat nici în ziua de astăzi.El a mai susținut că România are nevoie de un alt tip de președinte, care să înțeleagă realitățile economice ale țării, să găsească mijloacele pentru a realiza consensul social.„În loc de președinte al statului trebuie să promovăm un președinte al cetățenilor”, a mai spus el.