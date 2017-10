Anunţ important despre fondurile europene primite de România

Anunț important despre fondurile europene primite de România

Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, a declarat, astăzi, că România ar putea avea până la sfârșitul acestui an un grad de absorbție al fondurilor europene de 70% în condițiile în care datele actuale indică în acest moment 62,77%, relateaza Agerpres."Având în vedere că nu mai avem întreruperi pe programele din perioada 2007-2013, sumele pe care le avem în prezent (...) și pe care le vom trimite la Comisia Europeană imediat după ce primim scrisorile de confirmare indică un nivel de absorbție de 62,77% și consider că până la sfârșitul anului putem avea 70% grad de absorbție. O imagine fidelă vom avea în jurul lunii martie 2016 asupra absorbției efective", a declarat Nica. El a arătat că absorbția ar putea fi și mai mare, dacă proiectele pe infrastructură ar fi asumate politic. "Chiar am prezentat în fața comisiei această necesitate pentru că este un lucru pe care l-au folosit și celelalte state membre: și-au asumat politic dezvoltarea unor proiecte pe infrastructură, le-au pregătit din timp, nu le-a mai schimbat nimeni, nu l-au mai scos pe unul de pe listă ca să-și introducă un proiect dintr-o anumită zonă a țării. S-au asumat proiecte la nivel național care au fost pregătite și atunci când a început finanțarea europeană, practic proiectele au și intrat în lucru efectiv, constructorii au dat drumul la treabă", a afirmat ministrul.