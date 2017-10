Antonescu şi-a depus demisia, în scris, de la şefia Senatului

Antonescu și-a depus demisia, în scris, de la șefia Senatului

Președintele PNL, Crin Antonescu, și-a depus demisia, în scris, de la șefia Senatului, a anunțat vicepreședintele social-democrat al Camerei Superioare a Parlamentului, Cristian Dumitrescu, desemnat de către Biroul Permanent să preia atribuțiile respectivei funcții până la alegerea unui nou președinte al instituției."În această ședință am constatat depunerea demisiei în scris a președintelui în exercițiu, domnul senator Crin Antonescu. Am primit-o în scris fiecare. S-a constatat vacanța funcției de președinte al Senatului și, în conformitate cu prevederile Regulamentului, pe perioada de vacanță, existând vid de președinție, Biroul Permanent desemnează un vicepreședinte, deci nu un președinte interimar, care preia atribuțiile de președinte al Senatului, până la alegerea de către plen a unui nou președinte. Cu votul majorității — din 12 au fost prezenți zece membri ai Biroului Permanent, în calitate de vicepreședinte al Senatului, am fost desemnat să preiau atribuțiile președintelui Senatului pentru această perioadă", a spus Dumitrescu, la finalul ședinței Biroului Permanent de miercuri, citat de Agerpres.