Antonescu îi dă ultimatum lui Ponta

Președintele PNL, Crin Antonescu, a precizat că va avea luni o întâlnire cu premierul Victor Ponta, punctând că acesta are de ales între Klaus Iohannis și Dan Voiculescu și că în ședința liberalilor de duminică nu a încercat nimeni să rupă USL.„Voi avea o întâlnire însoțit de prim-vicepreședintele al PNL cu dl Ponta, cu ceilalți fruntași din USD, cu ceilalți colegi din USL, după această întâlnire ne vom spune punctele de vedere. Nu are rost să vorbim înainte", a spus Antonescu, la Parlament, citat de Agerpres.El a ținut să facă unele precizări cu privire la ședința PNL de duminică. „Nu a încercat nimeni să rupă USL și s-au opus unii. Nu există baroni în PNL și în PNL, indiferent că unii plâng după liste comune, dar nu știm cu cine, există un consens foarte ferm pentru ca PNL să încerce să continue ceea ce am început cu USL, să ne continuăm activitatea guvernamentală, activitatea de majoritate parlamentară, să ne respectăm programul cu condiția ca USL să rămână USL, așa cum au cunoscut-o și au votat-o românii, nu să se transforme într-un fel de PSD și asociații, pentru că acest lucru este incompatibil și cu formula inițială și cu votul dat de cetățeni.Adică, dacă cei mai bătrâni își aduc aminte să avem o primă ligă fotbalistică făcând o comparație cu Steaua, cu Dinamo, nu începem și cu Dinamo Victoria și cu Flacăra Moreni pentru că aceste lucruri se petreceau atunci și nu se pot petrece acum", a arătat liderul PNL. Antonescu a reiterat că premierul "are de ales între Klaus Iohannis și Dan Voiculescu".