Antonescu: Excluderea lui Chiliman va exista pe agenda Delegaţiei Permanente a PNL de luni

Antonescu: Excluderea lui Chiliman va exista pe agenda Delegației Permanente a PNL de luni

Ştire online publicată Vineri, 24 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman, riscă să fie exclus din PNL. Întrebat dacă acest subiect se va regăsi pe agenda Delegației Permanente a PNL de luni, Antonescu a răspuns: "Da. Va exista"."Eu discuția aceasta despre excluderea d-lui Chiliman, ca și cum asta s-ar fi întâmplat în fiecare săptămână, o am de un an și ceva. Dl. Chiliman dacă, în fine, va fi exclus luni, va fi exclus pentru prima dată și pentru ultima oară odată. De un an de zile discutăm de parcă această excludere s-ar fi consumat. Dacă se va întâmpla așa ceva și dacă vom avea un subiect 'excluderea d-lui Chiliman', să zicem, vă invit respectuos să-l discutăm atunci când va exista, nu ca ipoteză, pentru că așa am putea să discutăm excluderea mea, cine știe, dacă sunt eu exclus luni sau dacă este exclus, nu știu, premierul Ponta marți din PSD. Haideți să discutăm despre lucruri care se întâmplă, despre ce avem de gând și despre ce este semnificativ", a spus Antonescu, citat de Agerpres.Președintele PNL a evitat să răspundă dacă va face el propunerea privind excluderea lui Chiliman din PNL."În ciuda faptului că există în permanență acuzația la adresa mea cum sunt eu dictator, cum fac, cum dreg, știți bine că de peste un an, nu doar dl Chiliman, mai mulți, zilnic au spus absolut tot ce le-a trecut prin minte, minciuni stupefiante, cum am auzit ieri una, că aș fi pregătit eu când eram președinte interimar un departament care să desființeze instituțiile independente din România, cum vreau să duc țara la ruși, cum pun în pericol NATO. (...) Lucrurile acestea nu sunt de joacă în politică, sunt lucruri inacceptabile, în niciun partid de stânga, de dreapta, de galben, de roșu, de ce doriți dvs. Totuși, ele s-au întâmplat mai bine de în fiecare săptămână fără ca cineva să fie exclus din această cauză - a atacurilor deșănțate zi de zi împotriva președintelui partidului, conducerii partidului, opțiunilor și deciziilor partidului, pe care nu le-am luat niciodată singur. Totul are însă o limită, pentru că dacă noi avem membri care participă public la organizarea unor alte forțe politice, unor alte alianțe politice, din care PNL nu este parte, dacă lăsăm să curgă lucrurile acestea înseamnă să tolerăm un soi de promiscuitate", a apreciat Antonescu.În opinia liderului PNL, într-o societate politică civilizată nu se poate accepta ca oamenii să facă parte din mai multe partide."Până acum aveam oameni care într-o noapte, după 20 de ani de social-democrație, deveneau popular-europeni, aveam oameni care azi erau într-un partid, săptămâna viitoare în altul, cu alte reguli și peste o lună în al treilea, dar acum, să avem în același timp oameni în mai multe partide, așa ceva nu se poate accepta într-o societate politică civilizată, după cum nu se acceptă de exemplu bigamia oficial, cu acte în regulă în România", a afirmat Antonescu.El a mai arătat că nu există un subiect pe ordinea de zi a reuniunii Delegației Permanente care să-l vizeze pe senatorul PNL Călin Popescu-Tăriceanu, susținând că nicio secundă nu s-a pus această problemă.În cadrul ședinței Biroului Politic al PNL Sector 1 a fost decisă excluderea a 12 persoane, printre care și Vlad Moisescu. Liderul interimar al PNL Sector 1, Daniel Chițoiu, a precizat că motivul excluderii este legat de "aderarea la alte partide politice sau doctrine politice".Vlad Moisescu este cunoscut ca fiind un apropiat al primarului Sectorului 1, Andrei Chiliman și unul dintre fondatorii Inițiativei România Liberală.Potrivit statutului PNL, membrii care nu au funcții de conducere în partid sunt exlcuși din formațiune în urma unei decizii a filialei din care fac parte.Platforma politico-civică Inițiativa România Liberală îi are printre membrii fondatori pe Andrei Chiliman, Vlad Moisescu, Diana Tușa, Dan Cristian Popescu, Iulian Crăciun.Chiliman declara luni că a avut loc o primă discuție între IRL, PNȚCD și FC pentru "unificarea dreptei", fiind vorba de un "parteneriat pe termen lung" care să treacă peste "interese și orgolii personale". Edilul a precizat că la reuniune au mai luat parte Teodor Baconschi, Sever Voinescu, Vlad Moisescu.