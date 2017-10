Antonescu: Amânarea deciziei CCR are la origine convingerea că în procesul democratic contează fiecare vot

Președintele interimar Crin Antonescu a declarat, astăzi, că amânarea unei decizii în cazul referendumului are la origine convingerea Curții Constituționale că în procesul democratic contează fiecare vot."Am luat act de decizia Curții, chiar dacă ea înseamnă, practic, o amânare neașteptată a verdictului și a punctului final al acestui referendum. Cred că dincolo de respectarea acestei decizii, pe care cu toții am angajat-o, trebuie să mai constatăm un lucru pe care se cuvine să-l salutăm: această amânare are în fond, la originea ei, convingerea Curții că în procesul democratic contează fiecare vot și contează voturile oamenilor reali. Este, cred, în acest fundament de salutat al deciziei Curții, încă o dovadă că democrația are sens numai atunci când înseamnă însumarea exprimării libere a fiecărui cetățean", a spus Antonescu, într-o declarație susținută la Palatul Cotroceni.