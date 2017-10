Senatorul Gigi Chiru:

„Antonescu a pus prima cărămidă alături de Vasile Blaga la unificarea dreptei“

După cum susțin cei mai mulți lideri ai PDL, Forței Civice sau PNL, unificarea dreptei este cel mai important proiect politic realizat după 1990, fezabil și cu perspectivă pe termen mediu și lung.În acest context, liderul PDL Constanța, Gigi Chiru, a declarat că, în opinia sa, Vasile Blaga este părintele unificării dreptei din România, iar proiectul de fuziune a PNL cu PDL va merge mai departe chiar și în cazul unui insucces la prezidențiale.„Dacă ar fi să responsabilizăm pe cineva cu o reușită a acestui proiect, acesta este Vasile Blaga. Dacă îți schimbi identitatea nu renunți la valori. Vasile Blaga este părintele unificării dreptei în România. Nu sunt mai lipsiți de importanță nici Klaus Iohannis ori Crin Antonescu. Vă asigur că Antonescu a pus prima cărămidă alături de Vasile Blaga la unificarea dreptei”, a spus Gigi Chiru.El a adăugat că nimeni nu-și permite să renunțe la acest proiect de unificare chiar și în cazul unui insucces la prezidențiale, mai ales în etapa în care s-a ajuns până acum.„Avem nevoie de o perioadă tranzitorie pentru a omogeniza cele două structuri la nivelul teritoriului. Ca să putem merge mai departe, trebuie lăsată în urmă experiența trecută care a separat cele două partide aproape iremediabil. Nu ne putem raporta numai la statul de drept, la lovitura de stat. Nu trebuie să mai permitem să se întâmple astfel de experiențe. Nu văd un motiv pentru care să renunțăm la această alianță. Înainte de europarlamentare, toți clamau unificarea dreptei. Chiar dacă vom avea un insucces la preziden-țiale, proiectul trebuie să meargă mai departe”, a declarat liderul PDL Constanța, senatorul Gigi Chiru.În ceea ce privește Partidul Mișcarea Populară, el a spus că, în viitor, vede ca această formațiune politică să fuzioneze cu UNPR și să-l susțină pe Victor Ponta la prezidențiale.La rândul său, liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, spune că Alianța Creștin Liberală PNL-PDL are ca obiectiv principal participarea cu un candidat și un program electoral comun pentru cursa spre Cotroceni.„La Congresul PNL-PDL, au avut loc întâlniri deosebit de importante atât pentru Partidul Național Liberal, cât și pentru Partidul Democrat Liberal. Împreună am făcut pași decisivi în vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an. Practic, acest congres a oficializat construcția marelui partid de dreapta pe scena politică românească. Unificarea dreptei era singura opțiune posibilă, în acest moment, pentru normalizarea și echilibrarea spectrului politic. De aceea, PNL și PDL și-au unit eforturile pentru a construi împreună un proiect politic solid pentru România. Alianța Creștin Liberală PNL-PDL are ca obiectiv participarea cu un candidat și un program electoral comun în cursa pentru Cotroceni”, a declarat președintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Potrivit acestuia, unificarea dreptei înseamnă asumarea unui proiect politic major în jurul unor obiective comune și al unor principii fundamentale care depășesc persoane sau momente electorale punctuale.„Ne dorim ca 2014 să fie ultimul an din istoria României în care pericolul revenirii la partidul-stat să fie prezent. Vrem ca 2014 să fie ultimul an în care, în loc să vorbim despre un președinte arbitru sau mediator, vorbim despre unul jucător, înțelegând prin aceasta depășirea atribuțiilor constituționale, concentrarea puterii în mâna unei persoane, implicarea în viața politică de partid”, a mai susținut liderul PNL Constanța.