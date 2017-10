Antonella Marinescu şi Zanfir Iorguş, cei mai rezistenţi deputaţi la efectele crizei economice

Antonella Marinescu și Zanfir Iorguș, cei mai rezistenți deputați la efectele crizei economice

Conturile parlamentarilor constănțeni au fost și ele atinse de criza economică. Unii dintre ei au fost mai norocoși și nu au resimțit impactul recesiunii, găsind modalități de a-și menține averile, în timp ce alții s-au văzut nevoiți să renunțe la unele bunuri mai mult sau mai puțin prețioase pentru a-și salva investițiile. Potrivit declarațiilor lor de avere, dintre deputații constănțeni, până acum, Zanfir Iorguș (PD-L) și Antonella Marinescu (PSD) au făcut față cel mai bine efectelor crizei. Iorguș are în prezent două conturi în valoare totală de 117.000 de lei, altul de 21.600 de euro și încă unul de 12.750 de dolari, precum și două depozite de 340.000 de lei. În plus, el și-a permis să acorde împrumuturi de 447.335 de lei către o societate și de 457.300 de lei către persoane fizice. Zanfir Iorguș nu are datorii. În continuare, și Antonella Marinescu a reușit să se mențină fără datorii. Are depozite bancare de 200.000 de euro. În plus, ea este acționar la două societăți constănțene. Însă, dacă la finalul lui 2008 avea bijuterii de 150.000 de euro, acum ea a mai rămas cu metale prețioase de 30.000 de euro. Nici colegul său Eduard Martin nu stă prost la capitolul conservarea zestrei personale. El a reușit chiar să își completeze anul acesta colecția de mașini cu încă două jeepuri. Are conturi de aproximativ 290.000 de lei și un cont credit în euro de 4.457 de euro. În plus, el a acordat împrumuturi în nume personal către trei societăți în valoare totală de 680.000 de lei. De asemenea, Martin are bijuterii din aur de 54.000 de lei, dar și datorii de 1.465 euro și de 180.000 de lei. Matei Brătianu (PSD) a decis chiar să se retragă de la societatea care era acționar, primind, în luna martie, suma de 360.260 de lei, reprezentând drepturile curente pentru părțile sociale. Are depozite în valoare totală de aproximativ 400.000 de lei și de 5.600 de euro. Nu mai are datorii și a acordat chiar împrumuturi de 6.000 de dolari și 3.000 de euro. Manuela Mitrea, în topul datornicilor Social-democrata Manuela Mitrea are conturi de 101.321 de lei, de 7.700 euro și de 11.000 de dolari. De asemenea, ea mai deține bunuri (metale prețioase) de 29.000 de lei, bijuterii în valoare de 122.000 de lei, obiecte de artă estimate la 31.000 de lei, obiecte de cult ce valorează 7.500 de lei și tablouri de 95.000 de lei. Cu toate acestea, ea a bătut recordul datoriilor cu 714.123 euro. Și Maria Stavrositu (PD-L) are datorii, din 2005, de 102.060 de euro. Pe de altă parte, este acționară a trei societăți și mai are trei conturi în valoare totală de 67.394 de lei. La finalul topului parlamentarilor datornici, se regăsesc deputații liberali Gheorghe Dragomir și Mihai Lupu. Potrivit declarațiilor de avere, ei nu au nici un fel de restanțe finaciare. Dragomir are un cont de 17.657,93 de lei, care la sfârșitul lui 2008 era mai mare (29.748,93 lei), iar Mihai Lupu are două conturi în valoare totală de aproximativ 135.000 de lei. Nici Amet Aledin (UDTTMR) nu are datorii. Pe de altă parte, el și-a deschis două depozite bancare în valoare de 40.000 de euro, în urma vânzării a două apartamente, și un alt depozit de 15.000 de lei. Tânără și liniștită Cristina Dumitrache (PSD) nu are active financiare, nici plasamente, investiții directe și împrumuturi acordate a căror valoare însumată să depășească 5.000 de euro. Nu are active producătoare de venituri nete, care însumate să depășească echiva-lentul a 5.000 de euro pe an. Nu are datorii. În conformitate cu informațiile publicate în declarația sa de avere, ea supraviețuiește cu salariul de parlamentar și cu cel pe care îl primește de la un SRL. Într-o situație similară se găsește și Iusein Ibram (UDTR), care nu are decât salariul de deputat. Asigurat pe viață Democrat-liberalul Constantin Chirilă are o asigurare de viață și o pensie privată de 37.759 de lei. Are acțiuni la cinci societăți comerciale, dar și datorii către o societate de 14.100 de euro și către o persoană fizică de 70.000 de lei.