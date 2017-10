Antonella Marinescu şi Alexandru Mazăre - chiulangiii Parlamentului

Dintre constănțeni

Antonella Marinescu și Alexandru Mazăre - chiulangiii Parlamentului

Institutul pentru Politici Publice (IPP) a prezentat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, cel mai recent Raport de monitorizare a activității parlamentarilor români în sesiunea februarie – iunie a acestui an. „Studiul prezintă statistica prezenței partidelor la lucrări identificându-i pe cei mai absenți parlamentari din fiecare Cameră, în condițiile în care Parlamentul a devenit principalul spațiu al disputei politice interne în ultimele luni”, se precizează în raportul IPP. În același document, Institutul pentru Politici Publice menționează că prezența parlamentarilor la lucrările Camerei Deputaților și ale Senatului constituie o primă condiție pentru îndeplinirea mandatului. În urma analizei IPP, dintre parlamentarii constănțeni, social-democrații Antonella Marinescu (la Camera Deputaților) și Alexandru Mazăre (la Senat) au avut cele mai multe absențe în sesiunea care tocmai s-a încheiat. Trebuie precizat că procentele de prezență au fost calculate dintr-un total al voturilor finale exprimate în perioada de referință, 1 februarie-30 iunie 2010. Mai precis, deputatul Antonella Marinescu a avut o prezență de 35,66% (respectiv 138 de voturi finale dintr-un total de 387), în timp ce colegul său de la Senat Alexandru Mazăre a înregistrat o prezență de 14,98% (49 de voturi finale dintr-un total de 327). La polul opus se regăsesc, la Camera Deputaților, Amet Aledin cu o prezență de 98,71% (382 de voturi finale dintr-un total de 387), liberalul Gheorghe Dragomir cu o prezență de 90,44% (350 de voturi finale dintr-un total de 387) și democrat-liberalul Constantin Chirilă cu o prezență de 88,89% (344 de voturi finale dintr-un total de 387). Ei sunt urmați de social-democrații Manuela Mitrea (85,27%) și Matei Brătianu (75,97%), Iusein Ibram (70,54%), democrat-liberalul Zanfir Iorguș (66,15%), social-democrații Cristina Dumitrache (56,07%) și Eduard Martin (46,51%), democrat-liberala Maria Stavrositu (43,41%) și liberalul Mihai Lupu (37,21%). La Senat, dintre parlamentarii constănțeni, liberalul Puiu Hașotti a avut cea mai mare prezență, respectiv 69,11% (226 de voturi finale dintr-un total de 327). El este urmat de social-democratul Nicolae Moga cu o prezență de 66,67% și de pedelistul Mircea Banias cu o prezență de 62,39%. Topul propunerilor legislative IPP a întocmit și un top al deputaților și senatorilor care au avut cele mai multe, respectiv cele mai puține propuneri legislative înaintate. La nivel național, Județul Constanța are doi reprezentanți în topul celor mai activi zece deputați la capitolul propuneri legislative. Este vorba despre democrat-liberalul Constantin Chirilă care se află pe locul patru, cu 75 de inițiative depuse în întreg mandatul (decembrie 2008-iunie 2010), cu 25 de proiecte depuse în această sesiune și cu patru proiecte ce au devenit legi. Pe locul cinci se regăsește reprezentantul minorității tătare, Aledin Amet, care are 74 de inițiative depuse în întregul mandat, 50 în această sesiune, iar cinci dintre ele au devenit deja legi. Constanța are un reprezentant și în topul deputaților cu cele mai puține propuneri le-gislative înaintate: Antonella Marinescu. Ea se regăsește pe locul șase cu trei inițiative semnate în întreg mandatul, mai precis depuse în sesiunea februarie-iunie 2010, dintre care niciuna nu a devenit lege până acum. În sfârșit, Constanța mai este reprezentată și de social-democratul Nicolae Moga în topul senatorilor cu cele mai puține inițiative legislative depuse. El se află pe locul nouă, cu șase proiecte depuse în întreg mandatul, două în această sesiune și niciun proiect care să fi devenit lege.