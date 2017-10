Ansamblul "Delikanlilar", mesager al folclorului românesc şi turcesc, la Istanbul

Ansamblul "Delikanlilar", mesager al folclorului românesc și turcesc, la Istanbul

Ansamblul folcloric „Delikanliar”, aparținând Uniunii Democrate Turce din România, a participat, în perioada 29 august - 1 septembrie, la Festivalul Internațional de Muzică și Dans de la Istanbul, organizat de Asociația Folclorică „Bođaziçi”.Festivalul a reunit participanți din România, Bulgaria, Grecia, Georgia, Tatarstan, Kîrgîzstan și Turcia. Ansamblul folcloric „Delikanlilar” a urcat pe scena Festivalului Internațional de Dans de la Istanbul pe data de 30 august și a fost singura formație care a reprezentat România. Tinerii componenți ai ansamblului au prezentat o suită de dansuri populare românești: geampara, ofițereasca, o horă moldovenească și un joc din zona Făgărașului, dar și dansuri tradiționale ale turcilor dobrogeni. La final, ansamblul folcloric „Delikanlilar” a fost aplaudat îndelung la scenă deschisă.„A fost o premieră pentru ansamblul Delikanliar să prezinte dansuri populare românești, deoarece repertoriul nostru cuprinde numai dansuri tradiționale turcești. Am reușit, în timpul record de trei zile, să învățăm dansuri din trei regiuni geografice ale României, pentru care am primit ropote de aplauze. Prin participarea noastră la acest festival, am demonstrat încă o dată că etnicii turci din Dobrogea reprezintă o punte de legătură între România și Turcia”, a declarat coregraful ansamblului, Derya Amet.