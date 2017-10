ANI va ataca decizia Tribunalului București de admitere a contestației lui Diaconu

1

ANI impreuna cu BEC sunt 2 institutii controlate de putere care sunt folosite pentru a-i impiedica pe candidatii independenti sa ia din locurile pentru europarlamentare. Candidatii partidelor sunt niste tepari care vor doar sa spele banii statului prin afacerile lor. Voi vota un parlamentar independent in dauna unui reprezentant al partidelor politice. M-am saturat de scandal si batjocora si de oameni care fac legi pe genunchi si apoi au pretentia ca cetatenii sa le respecte. Mi-a placut in schimb programul politic al lui Danut Liga. Cred ca este un politician corect care are respectul pentru cetateanul care l-a votat si va face o buna imagine Romaniei in PE. Vom vedea maine si decizia in cazul lui. Ii urez succes !