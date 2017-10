ANI are în lucru dosarele a peste 100 de parlamentari

Ştire online publicată Luni, 26 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful Agenției Naționale de Integritate, Cătălin Macovei, a declarat, sâmbătă, într-o emisiune la Realitatea TV, că instituția are în lucru dosarele a peste 100 de parlamentari, „un sfert din Parlament”, de aceea așteaptă cu interes dezbaterea noii legi de funcționare a ANI, notează Mediafax. „Sunt vreo 100 și ceva de parlamentari, un sfert din Parlament, de aceea aștept cu maxim interes dezbaterea din Parlament a noii legi a ANI”, a spus Cătălin Macovei, răspunzând unei întrebări a moderatorului emisiunii de la Realitatea TV privind dosarele pe care ANI le are în lucru și despre care presa nu a aflat încă. El a precizat că printre dosarele pe care Agenția le are în lucru sunt și cele privind foști și actuali miniștri, președinți de consilii județene și primari. Întrebat dacă este de părere că problemele cu care se confruntă ANI în acest moment sunt legate de vreunul din dosarele instrumentate de instituție, președintele ANI a răspuns că s-a gândit, împreună cu colegii săi, la această variantă, însă nu are bănuieli. „M-am gândit împreună cu colegii mei la această variantă și, ne gândeam, nu știu ce dosare am făcut în ultimele șase luni ...”, a precizat Macovei El a dat ca exemple de dosare finalizate de ANI și trimise Parchetului cel al fostului ministru al Tineretului Sorina Plăcintă, fostului ministru de Finanțe Gheorghe Pogea, fostul ministru al Sănătății Eugen Nicolăescu, precum și pe cele privind confiscarea unor părți din averile senatorului PDL Iași Dumitru Oprea și a fostului senator Șerban Brădișteanu, se mai precizează pe Mediafax.