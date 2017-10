ANI a sesizat Parchetul în cazul primarului din Cernavodă, pentru fals în declaraţii

ANI a sesizat Parchetul în cazul primarului din Cernavodă, pentru fals în declarații

Agenția Națională pentru Integritate (ANI) a anunțat ieri, prin intermediul unui comunicat de presă, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, în vederea efectuării de cercetări privind săvârșirea infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de art. 292, Cod Penal, de către primarul din Cernavodă, social-democrata Mariana Mircea. ANI menționează că edilul-șef s-a aflat în stare de incompati-bilitate în intervalul 26 iunie 2007 - 17 ianuarie 2008, dat fiind faptul că „a deținut simultan atât funcția de consilier în cadrul Consiliului Local al Orașului Cernavodă, cât și pe cea de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.”. Astfel, în comunicatul de presă dat ieri publicității de ANI, este menționat că, „Potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, «Funcția de consilier local sau consilier județean este incompatibilă cu funcția de președinte, vicepreședinte, director general, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administrare sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local înființate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care își au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă»”. În plus, ANI s-a autosesizat și cu privire la faptul că Mariana Mircea „nu a completat și depus declarații de avere și de interese ce corespund realității”, datele menționate de ea fiind, așa cum consideră ANI, „incomplete și in-exacte”. Totodată, în comunicatul Agenției se specifică faptul că primarul orașului Cernavodă „nu a completat și depus declarațiile de avere și de interese în termenul prevăzut de art. 44, alin. (2) din Legea nr. 144/2007, republicată”. Agenția Națională pentru Integritate precizează că social-democrata nu a înscris în declarația de avere următoarele venituri: 8.866 lei de la Societatea Națională Nuclearelectrica, 5.624 lei de la Primăria Orașului Cernavodă și 300 lei de la Global Nuclear Services S.A.. Mai mult, conform ANI, Mariana Mircea nu a menționat în declarația de avere depusă pentru anul fiscal 2007 un teren în suprafață de 400 mp și, în aceeași ordine de idei, potrivit aceleiași instituții, suprafețele terenurilor deținute de Mariana Mircea „sunt menționate eronat în declarația de avere depusă pentru anul fiscal 2007”. „Au cu ce să lovească” Referitor la demersul Agenției Naționale pentru Integritate, primarul localității constănțene a declarat că, în opinia sa, este vorba despre „un abuz” și asta deoarece, susține Mariana Mircea, „a fost o temă politică”. „Se chinuie din februarie, anul trecut, să-mi găsească ceva. Din ce știu eu, Pompiliu Budulan (n.r. - directorul general al SN Nuclearelectrica SA) a făcut o sesizare, cum că din a doua jumătate a anului 2007 și până în ianuarie 2008 aș fi fost incompatibilă. Dar eu știu că declarația de interese a unui primar se referă la momentul respectiv, la prezent. Trebuia să se fi sesizat cineva atunci când eram consilier local din cauza presupusei incompatibilități și, dacă era ceva, să nu mai fiu consilier”, a precizat Mariana Mircea. Întrebată, însă, dacă desemnarea sa în calitate de membru al Consiliului de Administrație în cadrul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A a fost făcută în baza unei hotărâri de Consiliu Local, Mircea a declarat că nu-și mai amintește, dar că, în orice caz „chestiunea ANI este trasă de păr, pentru că este o temă politică, s-a spus «găsiți-o incompatibilă cu ceva!». Primarul a menționat și că, din punctul său de vedere, „autosesizarea retroactivă a ANI este tardivă”. „Atunci când vor să lovească, au cu ce. Pârghiile sunt la ei”, a remarcat edilul-șef. „Mergem în instanță” În ceea ce privește faptul că a omis consemnarea unor venituri în declarația de avere, șeful administrației locale din Cernavodă mărturisește că, într-adevăr, acest lucru s-a întâmplat, dar că „asta n-are nicio legătură cu infracțiunea amintită de ANI, căci nu asta intră în atribuțiile ANI, ci să verifice dacă între veniturile și averea cuiva există un dezechilibru”. „Eu nu mi-am ascuns averea”, a subliniat Mariana Mircea. Cât despre posibilitatea de a contesta, în termen de 15 zile de la data comunicării, actul de constatare a conflictului de interese sau a stării de incompatibilitate de către ANI, primarul a declarat că nu are ce contestație să facă, din moment ce dosarul a fost deja trimis către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. Mai mult, Mariana Mircea susține și că și-a trimis avocatul la ANI, în vederea unei discuții cu inspectorii Agenției de Integritate, dar că acesta nu a fost primit. „Este un dosar fabricat. Mergem în instanță”, a concluzionat ferm primarul orașului Cernavodă.