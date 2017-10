ANI a declanşat procedura de verificare a averii primarului Mazăre

ANI a declanșat procedura de verificare a averii primarului Mazăre

Agenția Națională de Integritate s-a autosesizat și va declanșa procedura de verificare a averii primarului Radu Mazăre. Inspectorii ANI l-au informat oficial de acest lucru pe edilul - șef constănțean, ieri, prin intermediul unei adrese. „Vă comunicăm că în conformitate cu prevederile art. 2, art. 4 alin 8 și art. 52 alin 1 din Legea nr. 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, cu modificările și completările ulterioare, în lucrarea cu nr. A/1131/I.I./2009, s-a declanșat din oficiu procedura de control a averii dumneavoastră”, acesta este textul scrisorii semnate de Ilie Ene, Director General - Inspecția de Integritate, și Bogdan Stan, inspector de integritate. Scrisoarea a fost prezentată presei, ieri, de însuși primarul Mazăre, în cadrul unei conferințe de presă. Edilul a ținut să menționeze că știa de demersul inspectorilor ANI de mai bine de o săptămână, dar nu a vrut să comenteze până la primirea informării oficiale. Mimând o oarecare relaxare, Mazăre a și repetat de câteva ori că îi așteaptă pe reprezentanții ANI care „cum vor veni, așa vor pleca”. Cât despre aspectele care ar fi putut atrage atenția și declanșa procedura de verificare a averii sale, Mazăre susține că nu sunt diferențe semnificative între declarațiile sale de avere, în declarația din acest an figurând în plus 20.000 de euro proveniți din vânzarea unor acțiuni. Primarul a avut și explicația pentru aceste verificări, legând totul de declarațiile pe care le-a făcut la Turnu Măgurele la adresa președintelui Traian Băsescu. Sub formă de „picanterii”, așa cum el însuși a catalogat informațiile, Mazăre a mai declarat că știe că „cei de la ANI au cerut ajuto-rul serviciilor secrete să meargă în Brazilia” pentru a verifica proprietățile sale de acolo, „au mai cerut ajutorul să verifice” ce proprietăți are primarul constănțean prin Cipru și vor să verifice și mașinile, despre care Mazăre spune că nu crede că ar trebui să le dea el explicații reprezentanților ANI cu ce mașini se plimbă (?). Ultima strigare Ultima declarație de avere (rectificativă) a primarului Radu Mazăre este datată 29 iunie 2009. Mazăre este consecvent și de această dată și trage linie la capitolul clădiri, fiind știut faptul că, potrivit declarațiilor sale, el ar sta cu chirie. Primarul nu deține nici mașini (și asta în ciuda faptului că se mândrește cu o sumedenie de bijuterii auto la diferite evenimente de profil), el însuși declarând și ieri că mașinile sunt una a unui prieten, una pe o firmă, o alta… etc… La capitolul II, respectiv „Bunuri mobile”, figurează o șalupă cu motor și o remorcă peridoc. În ultima declarație de avere mai apar și conturi curente sau echivalente la diverse bănci, în valoare de peste 30.000 de dolari, dar și un cash de… 255.000 de euro, precum și o serie de acțiuni sau părți sociale în societăți comerciale și împrumuturi la mai multe SRL-uri și SA-uri. Din aceeași declarație mai aflăm că venitul anual încasat din indemnizația de primar se ridică la puțin peste 45.000 de lei. Mai sunt menționate și venituri din investiții în valoare de 200.000 de euro.