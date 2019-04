Angajaţii Primăriei Constanța, participanți direcți la campania de donare de sânge

Angajații Primăriei Constanța, participanți direcți la campania de donare de sânge

50 de angajați ai Primăriei Municipiului Constanța au spus DA, ieri, campaniei demarate împreună cu Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS), intitulate „Dă viață din viață ta! Donează sânge!”.Aceștia s-au mobilizat și au fost prezenți încă de la primele ore la sediul CRTS. Aici, au fost întâmpinați de către cadrele medicale, care i-au luat în primire.Potrivit medicilor, la fiecare trei secunde, unul dintre noi este în pericol și are nevoie să primească sânge, așa că este momentul să fim conștienți de importanța acestui gest pe care fiecare îl putem face măcar o dată pe an. Din păcate însă, statisticile arată că sub 2% dintre români donează, asta în timp ce media europeană este de 6%.„Nevoia de sânge există în fiecare zi, iar printr-o simplă donare pot fi salvate trei vieți. Haideți să fim solidari. Nu doare, nu ne slăbește, ba din contră, studiile arată că cei care donează cu regularitate prezintă un risc redus de a dezvolta boli grave. Sângele este împrospătat, iar imunitatea organismului crește”, au declarat reprezentanții Primăriei Constanța.