Angajaţii MDRT vor fi sancţionaţi cu 10% din salariu dacă au venit astăzi cu maşina la serviciu

Angajații MDRT vor fi sancționați cu 10% din salariu dacă au venit astăzi cu mașina la serviciu

Ministrul Turismului, Elena Udrea, a venit astăzi la muncă cu bicicleta, cu ocazia Zilei Europene Fără Mașini, și a promis că îi va sancționa cu 10% din salariu pe angajații ministerului care au venit cu mașina la serviciu.„Este Ziua Europeană Fără Mașini și noi ne-am înscris în acest program cu toată convingerea. Sper ca nimeni să nu vină astăzi cu mașina la minister. Mi se pare că m-am întâlnit cu un secretar de stat la intersecție, dar cred că a trecut imediat pe lângă noi pentru că știe că are o sancțiune de 10% din salariu dacă astăzi circulă cineva cu mașina, mai ales cu mașina instituției. Sper ca și alte instituții să ia exemplul nostru și, după ce se vor supăra puțin colegii din ministere, să înțeleagă cât de util și de plăcut este măcar o dată pe zi să folosești bicicleta”, a declarat Udrea.Aceasta a spus că timpul parcurs cu bicicleta până la minister este dublu față de cel parcurs în mod obișnuit cu mașina, respectiv 45 de minute față de 20-25 minute cu mașina.„Nu am o experiență în ce privește mersul cu bicicleta foarte mare, de aceea mi-a fost un pic greu, dar oamenii ne-au înțeles pe drum și ne-au încurajat. Am încercat să dau următorul semnal: bicicleta nu o folosești doar când vrei să faci sport, duminica în parc, ci poate fi chiar un mijloc cu care să te deplasezi prin oraș”, a adăugat Udrea, explicând de ce ținuta sa era totuși elegantă.Ministrul Turismului a mai spus că dacă va continua să meargă cu bicicleta la minister va ajunge să poarte și tocuri.