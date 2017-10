Angajaţii instituţiilor subordonate CJC, obligaţi să participe la mitingul USL

5

circarii mitingisti

Mitingul organizat de USL s-a caracterizat prin apatie.Discursurile participantilor s-au axat pe aceeasi idee: jos cu Basescu,si vom face sa curga lapte si miere.Pe scena de la far s-au adunat cele mai sinistre figuri ale politicianismului romanesc.Dupa ce ,impreuna cu alti complici au devastat si distrus Romania,au venit sa demonstreze cetetenilor ca doar ei o pot salva .In afara de echipa de zgomote care a sustinut sonor flatulatiile oratorice ale liderilor gata sa-si sacrifice confortul de dragul voturilor, ne-a placut Bramburica care (sic) a declarat: "aici sunt doua categorii de oameni.Cei care nu au luat bacalaureatul datorita reformelor mele,si cei care nu-l vor in viitor tot datorita mie".Toti au declarat ca Basescu a taiat cetatenilor pensiile,salariile si alte drepturi.Nici unul n-a spus ca lor nu le-a taiat nimeni nimic si ca plesnesc de atata prosperitate.Toti au urlat ca toate nenorocirile romanilor au inceput odata cu Basescu.Nimeni n-a mentionat ce a fost inaintea lui sub regimul Iliescu-Nastase.Spre deliciul si entuziasmul golanimii,Mazare s-a dat iar in spectacol dansand "erotic" excitat de iepele cu berete si fara.Organizatorii n-au anuntat ca participarea minorilor la miting este interzisa,acesta facand parte din categoria politica XXL.Cetatenii au avut inca odata ocazia sa vada ce soarta vor avea daca USL va ajunge sa preia definitiv puterea.