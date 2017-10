Andrian Mihei: „Aceşti bani mi se cuvin”

Andrian Mihei: „Acești bani mi se cuvin”

Potrivit Legii nr. 46/2006, art. 40, banii pe chirie li se cuvin deputaților constănțeni Corneliu Dida (PSD) și Andrian Mihei (PNL). Cel puțin așa susține liberalul care, ne-a declarat ieri că nu a comis nicio ilegalitate că a încasat în toți acești ani de când este parlamentar banii pe chirie, chiar dacă el locuiește, la București, într-un apartament proprietate personală. Totul este conform legii invocate de Mihei. „Acești bani mi se cuvin. Am dat o declarație pe proprie răspundere că am domiciliul în Constanța, iar legea prevede acest lucru”, a menționat Mihei care a mai amintit că ziariștii care au scris despre această problemă „se găsesc într-o gravă eroare”. „Legea stipulează clar condițiile în care se acordă respectivele cheltuieli de cazare, deci orice alte comentarii consider că sunt de prisos. O singură precizare mai fac legat de acest aspect, declarația pe proprie răspundere pe care fiecare dintre noi a fost solicitat să o completeze presupunea declararea locației domiciliului fiecăruia, iar acesta este, în cazul meu, în Constanța”, se mai arată într-un comunicat trimis de deputatul liberal. Dida, chiriaș la Constanța De cealaltă parte, social - democratul Corneliu Dida susține că, în prezent, el are o locuință în București, în care locuiesc cele două fiice ale sale, dar și el, în zilele în care își desfășoară activitatea la parlament. Dida a subliniat însă că el are, în-cepând din 2004, buletin de Constanța, unde are închiriat un apartament cu două camere, pentru care plătește 700 lei pe lună, plus cheltuielile de întreținere, și unde locuiește timp de trei zile în fiecare săptămână, când își desfășoară activitatea de parlamentar în teritoriu. Dida ne-a declarat ieri că intenționează să se intereseze la Camera Deputaților în legătură cu acest aspect. Social-democratul a mai adăugat că dacă este vreo problemă în acest sens, pentru a intra în legalitate, el este dispus să renunțe la această facilitate și chiar să returneze banii din urmă.