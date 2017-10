Ancuţa Belu, de la Mihail Kogălniceanu, raport după un an din cel de-al doilea mandat de primar

Ancuța Belu, de la Mihail Kogălniceanu, raport după un an din cel de-al doilea mandat de primar

Șefa administrației publice din comuna Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, a prezentat cetățenilor din localitate raportul primului an din cel de-al doilea mandat de primar și a dorit să mulțumească atât consilierilor locali care îi sunt alături, localnicilor care înțeleg că trebuie răbdare până ce un proiect ajunge la finalizare, dar și angajaților din primărie care depun eforturi pentru a duce la îndeplinire sarcinile de serviciu.„Zilele trecute, a avut loc prima fază determinantă a proiectului ce vizează amenajarea și modernizarea drumurilor din comuna Mihail Kogălniceanu. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat din data de 31 mai 2017, iar perioada de execuție este de opt luni. Străzile care vor fi asfaltate sunt Decebal, Iorgu Gh. Ion, Kara Murat, Ogorului, Pădurii, Progresului, Rândunelelor, Semănătorului și Spicului din Mihail Kogalniceanu, dar și străzile Bujorului, Școlii, Casimcei, Crinului din satul Palazu Mic. În satul Piatra se au în vedere străzile Apusului, Pescăriei, Libertății, Tașaul și Școlii. Am inițiat proiecte de asfaltare pentru toate străzile din comună și din satele arondate, existând proiecte și pentru drumurile comunale DC 80, drumul comunal care face legătura între DN22 Constanța – Tulcea și satul Palazu Mic, DC85, mai exact, drumul comunal care face legătura între DN2A Constanța - București și DN22 Constanța-Tulcea, DC 86, adică drumul comunal care face legătura între DN22 Constanța –Tulcea și satul Piatra și Aleea de intrare în Grupul Social Sibioara”, a spus șefa administrației comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu.Ea a explicat că aceste proiecte se află în diferite stadii de evaluare urmând ca, la fiecare aprobare de proiect, cetățenii să fie anunțați.În plus, primarul Ancuța Belu a mai explicat că s-a ajuns în procedura de aprobare a licitației de către AFIR pentru grădinița cu program prelungit de pe strada Călugăreni, cea situată în spatele restaurantului Luceafărul.„Mai sunt și alte proiecte. Tot în procedura de evaluare la Ministerul Dezvoltării se află și proiectele ce vizează branșamentele de apă în localitatea Piatra, extinderea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Mihail Kogălniceanu, reabilitarea și modernizarea dispensarului medical din comuna Mihail Kogălniceanu. Totodată, avem proiecte pentru reparații și extindere a sediului primăriei și pentru grădinița cu orar prelungit în comuna Mihail Kogălniceanu, de pe strada Libertății, în spatele primăriei între blocurile L4 și L5. O altă categoriei sunt proiectele pe fonduri europene care se află în procedură de evaluare. Astfel, din această categorie fac parte proiectele cu referire laeficientizarea energetică a clădirii corp C1 Liceul Teroretic Mihail Kogălniceanu și eficientizarea energetică a clădirii corp C2, fostul internat de la Liceu Teroretic Mihail Kogălniceanu. În plus, mai există și două proiecte trasfrontaliere România-Bulgaria aflate în implementare”, a mai transmis cetățenilor primarul Ancuța Belu.