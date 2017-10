Anastase: „Îmi doresc să-l văd pe Ungureanu confirmând, nu îi va fi uşor“

1

serpuitorul Ungureanu

Bineinteles ca nu poti compara unul ca Ungureanu, alunecos in actiunile puplice (spionul tot spion) cu niste persoane normale iar calitatea, pregatirea si educatia numai voi o vedeti a fi in favoarea lui Ungureanu. De la o posta numirea lui in functie este facuta pentru a pacali pe cei naivi.