„Analiza lui Băsescu este corectă”

Președintele PNL, Crin Antonescu, a susținut că analiza lui Traian Băsescu în privința nereușitei unui candidat al PSD la alegerile prezidențiale este corectă, punctând că s-a dovedit istoric că acest partid are o problemă în cazul unui astfel de scrutin.„Aici nu putem spune niciodată, rar putem spune niciodată în politică, dar aici cred că este o analiză corectă. PSD, singur, în alegerile prezidențiale are o problemă, s-a dovedit istoric. Dar nu este cazul”, a spus Antonescu.Președintele Traian Băsescu a susținut luni seară la B1 TV că, dacă USL se va rupe, PSD nu ar câștiga alegerile prezidențiale cu un candidat propriu.„După mine, PSD-ul, dacă se dezlipește de PNL, nu are nicio șansă să dea președintele României. Liberalii, cum sunt, cum nu sunt, cu toate partidele mai mici, mai mari din Opoziție în momentul de față, îl vor bate pe Ponta în turul doi”, a declarat Băsescu.Șeful statului a mai spus că în eventualitatea în care candidatul liberalilor ar intra în turul doi ale alegerilor prezidențiale, atunci el ar fi susținut și de celelalte formațiuni de dreapta.