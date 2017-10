Ana Birchall cere aplicarea Legii insolvenţei din septembrie

Ana Birchall cere aplicarea Legii insolvenței din septembrie

Deputatul PSD Ana Birchall face apel la toți factorii de decizie ca Legea insolvenței persoanei fizice să intre în vigoare la sfârșitul lunii septembrie, arătând că fiecare zi care trece fără aplicarea acestui act normativ reprezintă un deserviciu adus românilor „sufocați de datorii”.„Fiecare zi care trece fără ca legea insolvenței să intre în vigoare este o greșeală și un deserviciu adus românilor sufocați de datorii. Așa cum am susținut de la început, prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii insolvenței persoanelor fizice a fost o greșeală. Argumentele invocate de Guvern și de Consiliul Superior al Magistraturii pentru amânarea intrării în vigoare sunt aceleași pe care le-am auzit în discuțiile din comisii când am lucrat împreună pe această lege în ultimii doi ani de zile. De aceea, fac un apel la toți factorii de decizie și la toate instituțiile implicate, Guvern, Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției, să definitiveze toate măsurile necesare pentru ca Legea insolvenței persoanelor fizice să intre în vigoare la sfârșitul lunii septembrie a.c. Problemele invocate de Guvern în decembrie și care au stat la baza ordonanței de prorogare a termenului de intrare în vigoare a legii puteau fi rezolvate cu celeritate, într-un timp mai scurt de un an de zile”, a explicat parlamentarul Ana Birchall.