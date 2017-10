Ambasadorul Rusiei la Bucureşti şi-a luat rămas-bun de la Traian Băsescu

Ambasadorul Rusiei la București și-a luat rămas-bun de la Traian Băsescu

Președintele Traian Băsescu l-a primit, astăzi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul Federației Ruse la București, Alexander Churilin, cu prilejul vizitei de rămas-bun.„Domnule ambasador, îmi amintesc când ați venit prima dată în București erați îmbrăcat la fel”, a spus Băsescu, în debutul întrevederii.În replică, diplomatul rus i-a răspuns: „Știu că sunteți un om de marină și vă place culoare asta”. Alexander Churilin purta o ținută militară.Ambasadorul rus a precizat că a existat o cooperare fructuoasă cu partea română, în cei cinci ani ai săi de mandat.„Mi-a plăcut șederea aici, sunt oameni excelenți. Cred că, în ciuda turbulențelor anilor în care am trecut prin criză, la toate aceste lucruri am fost martori. Am avut o cooperare fructuoasă, nu vreau să spun că este în întregime contribuția mea, este o muncă comună și viitoare, prietenii mei de aici știu foarte mine că am muncit împreună”, a completat ambasadorul rus.La primirea diplomatului rus au mai fost prezenți consilierul prezidențial Iulian Fota și secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu.