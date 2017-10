Ambasadorul Norvegiei în România, vizită în comuna Cumpăna

O delegație oficială condusă de Excelența Sa, Tove Bruvik Westberg, Ambasadorul Norvegiei în România, se va afla în vizită în comuna Cumpăna, vineri, 22 mai 2015, cu începere de la ora 13.30.„Vizita de lucru pe care o întreprinde doamna ambasador în comunitatea noastră are loc ca urmare a demarării proiectului “Centre socio-educative în comunele Cumpăna (județul Constanța), Vînători-Neamț (județul Neamț) și Prundeni (județul Vâlcea)”. Proiectul este finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-CORAI, de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială și se implementează în perioada februarie 2015 - aprilie 2016. În cadrul proiectului se vor desfășura ateliere de creație - pictură pe lemn, pictură pe sticlă, pictură pe ceramică, pictură pe pânză, încondeiat de ouă, împletituri și aranjamente vegetale din plante uscate – cu meșteri recunoscuți pe plan național, în scopul dezvoltării creativității, cât și în scopul cunoașterii și respectării tradițiilor locale”, a spus primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.Primul moment al vizitei delegației oficiale în Cumpăna se va desfășura la sediul Primăriei, unde Excelența Sa, doamna Tove Bruvik Westberg, va purta discuții cu domnul Florin Neagu, viceprimar, și cu echipa de proiect. Totodată, se va vizita și amplasamentul viitorului centru ce se va construi în comuna Cumpăna și va fi așteptată în sala Căminului cultural pentru vizionarea unui scurt program artistic susținut de ansamblurile de balet și folclor din comunitate: Școala de balet “Nicolae Spirescu” și Ansamblul folcloric “Boboceii Cumpenei”.De asemenea, pe parcursul vizitei de lucru, vor avea loc discuții împreună cu reprezentanții administrației publice locale privind oportunitățile viitoare de colaborare și cooperare în cadrul viitoarelor proiecte europene.Menționăm că în anul 2012, la Cumpăna s-a finalizat proiectul „Extinderea rețelei de canalizare și reabilitarea conductei de refulare ape menajere”, finanțat prin Programul de Cooperare Norvegian/Mecanismul Financiar SEE.