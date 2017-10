Ambasadorul Italiei s-a întâlnit cu primarul din Cernavodă

Primăria Cernavodă a fost gazda unui oaspete de excepție. Noul ambasador al Italiei, Diego Brasioli, aflat la început de mandat, a sosit într-o scurtă vizită în orașul Cernavodă, unde a avut ocazia de a cunoaște oficialitățile din localitate, dar și principalele obiective turistice.Primarul Gheorghe Hânsă și-a primit oaspetele diplomat la adăpostul de animale „Save the Dogs”, investiție din buget majoritar italian. Încântat peste măsură de țarcurile pentru animale, amenajate după ultimele standarde europene, ambasadorul a mărturisit că va reveni cu plăcere la adăpost de fiecare dată când va avea ocazia. Oficialii au întreținut discuții plăcute, timp în care edilul i-a prezentat obiectivele istorice din zonă, cum ar fi Cetatea Axiopolis și mormântul episcopului celt, vechi de peste 1.500 de ani. De asemenea, primarul i-a povestit și despre proiectele propuse pentru municipalitate, în viitorul apropiat, și nu a ezitat să îi propună diplomatului o colaborare, în demersurile deschiderii reactoarelor 3 și 4 ale CNE.La plecare, ambasadorul nu a ezitat să îl felicite pe edil pentru amplasarea biobazei moderne.„Mulțumesc primarului pentru că a permis realizarea acestui proiect, consider că numai o minte luminată ar fi putut face aceste animale fericite”, a spus Diego Brasioli.Totodată, ambasadorul a declarat că a efectuat în aceeași zi și o scurtă vizită la Centrala Nucleară. El și-a exprimat dorința de a sprijini municipalitatea, prin a se implica în proiectele reactoarelor 3 și 4.v v vBiobaza reprezintă primul refugiu pentru animalele abandonate din România. Proiectul a fost inițiat de Asociația „Save the Dogs and other animals” în anul 2002, cu ajutorul unui grup de voluntari italieni. Azi, adăpostul își propune să devină o structură model pentru întreaga țară, și tocmai de aceea primește des vizite importante ale oficialităților din Italia.